Tarımda dijitalleşme ve dron kullanımı yaygınlaşıyor

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Ahlat Tarım ve Orman Müdürlüğünün "Genç Tarım Girişimcileri ile Tarım Teknolojilerinin Etkin Kullanımı" projesi çerçevesinde kamu ve özeldeki ziraat mühendisleri ile genç çiftçi ve genç girişimcilere dron eğitimi verildi.

Ahlat Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan ve DAKA tarafından finanse edilen proje çerçevesinde, Ostim Teknik Üniversitesi ve Anadolu Kalkınma Derneği iş birliğiyle tarımda dijitalleşmenin yaygınlaştırılması amacıyla dron eğitimi düzenlendi. Teorik eğitimlerin ardından tarım arazisine götürülen ziraat mühendisleri ile genç çiftçi ve genç girişimcilere, burada uygulamalı olarak dron eğitim verildi. Uzmanlık alanı dijital tarım olan Çukurova Üniversitesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sait Muharrem Say, Anadolu Kalkınma Derneğinin eğitici kadrosuyla iki gündür eğitim verdiklerini söyledi.

"Yerli yazılım ve donanımlarla Türk tarımının orta ve uzun vadede çok iyi bir noktaya gelecek"

Sanayi ve Teknoloji ile Tarım ve Orman Bakanlıklarının ortak çalışması sonucu bu projenin hayata geçtiğini belirten Say, "Teorik eğitimler tamamlandı. Yani sahaya çıkmadan önce dijital tarımın çok pratik uygulamalarından olan dron uçurmanın temel mantığı ve temel felsefesi, üreticilerimize nasıl yansıyacağı, Tarım ve Orman Bakanlığımızın stratejik değerlendirmelerinde dron ile çekilen görüntülerin nasıl kullanılabileceği tartışıldı. Bugün tarla uygulamamızı gerçekleştiriyoruz. Şu an dronumuz havada. Gerekli planlama yapıldı. Özellikle genç girişimciler ile önder çiftçilerden oluşan ve ziraat mühendislerimizin de katıldığı gruba uygulamalı uçuş eğitimi veriliyor. Şu anda dronun uçtuğu alanda anız, çıplak toprak ve domates bitkisi yer alıyor. Bu durumun nasıl algılandığını uçuş sona erdikten sonra bilgisayar ve uygun yazılımlarla hocalarımız eğitim verdiğimiz arkadaşlara gösterecek.

Özellikle yerli ve milli dron üretimimiz mümkün. Ülkemizin stratejik planları açısından orta ve uzun vadede dron üretimi ve dronların Anadolu'da yaygınlaşması, hem üreticimize ve verime hem de bakanlığımıza stratejik vizyon derinliği kazandırmadaki rolü artacak diye umut ediyorum. Çok daha farklı projelerimiz var. Bakanlık nezdinde de çalışmalarımız var. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bu konudaki sıcak yaklaşımı, Tarım ve Orman Bakanlığımızı çok mutlu ediyor. Çünkü aramızda çok güzel bir iş birliği var. Genç girişimcilerimiz, yerli milli yazılım ve donanım üretimlerimizle Türk tarımının orta ve uzun vadede çok iyi bir noktaya gelmesi kesin gözüküyor" dedi.

"Tarımda güçlü ülkelerden biri olacağız"

Ecdat yadigarı bu kutsal toprakların tarımı teknolojiyle birleştirmenin ve buluşturmanın ilk adımını atmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Ahlat Tarım ve Orman Müdürü Nihat Keskin, "Tarım ve Orman Bakanımız Vahit Kirişci gıdanın önemini sürekli dile getiriyor. Pandemi dönemi ve Rusya-Ukrayna Savaşı bize gösterdi ki gıda önceliğimizdir. Gıda üretimi ve arzında yaşanan sorunlar büyük sıkıntılara sebep olmaktadır. Bir de tarım teknoloji birleştirilmediğinde, teknoloji kullanılmadığında üretim bir sıfır geriden başlıyor. Teknoloji verim ve maliyetler açısından önemli bir unsur. Ahlat'ta ileride ilaçlamada, gübrelemede ve hastalık tespitinde kullanacağımız dronunun eğitimini gerçekleştiriyoruz. İnanıyorum ki bu uygulama tüm Türkiye'de yaygınlaşırsa tarımda güçlü ülkelerden biri olacağız" diye konuştu.

Anadolu Kalkınma Derneği Başkanı Osman Selami Budak da hassas tarım ve görüntü işleme eğitiminin saha kısmını gerçekleştirdiklerini söyledi. Eğitime katılanlara sahada dronun tarım amacıyla nasıl uçurulduğunu ve görüntülerin nasıl alındığını gösterdiklerini belirten Budak, "Önce İHA-1 dron sertifikası alanlar uçuştan elde edilen görüntüleri birleştirerek eğitimlerden edindikleri bilgilerden yararlanacak. Böylece gelecekte Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün personeli tarım amaçlı görüntüleme için yeterli bilgiye ulaşmış olacak. Bitlis özelinde aslında Ahlat için çok önemli bir avantaj sağlayacaktır. Ahlat'ın bütün Türkiye için çok önemli bir yer. Ahhat'a önceliğin verilmesi bizim için de gurur vericidir" diye konuştu.

Eğitime katılan ziraat mühendisi Özlem Aksoy Kaymaz da teknoloji eğitimleri çerçevesinde dron eğitimi aldıklarını kaydederek, "Bu eğitimin bize çok faydasının olacağını düşünüyorum. Bugün dron uçurduk. Hep beraber gözlemledik. Aldığımız eğitimle bu işi biraz daha ileriye götürmeyi düşünüyoruz" dedi. DAKA Bitlis Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Nurettin Polat da Ahlat Tarım ve Orman Müdürlüğünün Teknik Destek Programına sunduğu proje çerçevesinde İHA-1 eğitimini başlattıklarını ifade etti.