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Tarladaki karpuzu dolu vurdu

Bitlis’in Güroymak ilçesinde bu yıl etkili olan dolu yağışı, tarladaki karpuzları vurdu.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde bu yıl etkili olan dolu yağışı, tarladaki karpuzları vurdu.


Güroymak'ta bu yıl etkili olan ve ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı, tarlada ekili olan karpuzları parçaladı. Üreticiler, zararlarının çok olduğunu ifade ederek devletten yardım beklediklerini söyledi. Karpuzların yağışlardan sonra, tarlada kalıp hayvanlara yem olduğunu belirten Ebubekir İlkhan, "Bu yıl yağan dolu karpuzlara adeta saçma değmiş gibi yaptı. Zararımız çok büyük. Devletimizin yardımlarını bekliyoruz. Tüm umudumuz tarladaki karpuzdu. Tüm emeğimiz yok oldu. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Bu mağduriyetimizi yetkililere bildirdik. Yapmış oldukları denetlemelerde ürünlerin sigortası olmadığı için zararımız karşılanmadı. Tarlada sağlam kalan az miktardaki karpuzları ise kilogramını 50 kuruştan yol kenarlarında satmaya çalışıyoruz. Markette ise 1 TL 25 Kuruştan satılıyor. Bütün sıkıntıyı üretici olarak biz yaşıyoruz. Ama kazanan aradaki komisyoncular oluyor” dedi.

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