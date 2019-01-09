TATSO heyetinden Vali Çağatay'a ziyaret

Bitlis'in Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) Yönetim Kurulu ve meclis üyelerinden oluşan heyet, Bitlis Valisi Oktay Çağatay'a ‘hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

TATSO Meclis Başkanı Rıdvan Kökel'in başkanlık ettiği TATSO heyetini makamında ağırlayan Bitlis Valisi Oktay Çağatay, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ziyarette TATSO Yönetim Kurulu ve meclis üyeleriyle tek tek tanışan Vali Çağatay, TATSO'nun çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

TATSO heyeti adına Vali Çağatay'a ‘hayırlı olsun' dileklerini ileten TATSO Meclis Başkanı Rıdvan Kökel ise, TATSO olarak kent adına yapılacak olan tüm çalışma ve projelerde birlikte hareket etmeye ve destek sunmaya hazır olduklarını ifade ederek, Vali Çağatay'a başarı dileklerini iletti.

TATSO Meclis Üyesi Cengiz Şahin ise, TATSO'nun çalışmaları, projeleri ve faaliyetleriyle ilgili teknik konularda bilgilendirmede bulundu.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay'a yapılan ziyarete TATSO Meclis Başkanı Rıdvan Kökel, TATSO Yönetim Kurulu ve meclis üyelerinin yanı sıra Genel Sekreter Rahime Yılmaz Acet de katıldı.