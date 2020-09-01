TATSO ile Tarım ve Orman Müdürlüğünden istişare toplantısı

Ziyaret kapsamında TATSO Başkanı Bilal Adabağ ile bir araya gelen Bitlis Tarım ve Orman İl Müdürü Rıfat Çelik, düzenlenen istişare toplantısına katıldı. Toplantıda; Tarım ve Orman Bakanlığınca Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında devam eden projeler ve yakın zamanda açılacak olan 14. Etap proje uygulamaları kapsamında tarımsal ve hayvansal üretiminde sektörel olarak ihtiyaç duyulan sanayi tesisleri ile ilgili istişarede bulunuldu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren TATSO Başkanı Bilal Adabağ, “Gerek üyelerimize vermiş olduğu desteklerden ve gerekse sahada yapmış olduğu başarılı çalışmalardan dolayı müdürümüzü takdir ediyoruz. Müdürümüz gerçekten göreve başladığı günden ilimiz genelinde üretime ciddi bir ivme kazandırdı. Bunun bir sonucu olarak da; ilimizde şu anda ekilebilir arazide yüzde 99 oranında bir potansiyele ulaşması sağlamış durumda. Özellikle katma değeri yüksek fasulye gibi ürünlerde geçen yıl Türkiye ortalamasında ilk 5'te olan ilimiz bu yıl bu hedefini daha da yükselterek ilk 3'e, ilerleyen safhalarda ise birinciliğe ulaşmayı hedeflemektedir. Bu hedeften dolayı da müdürümüz ve ekibine tebriklerimizi iletiyoruz. Ayrıca; ilimiz ekonomisine vermiş oldukları bu katkı ve gayretten dolayı da teşekkür ediyoruz” dedi.

İlgi ve alakalarından dolayı TATSO Başkanı Adabağ'a teşekkürlerini ileten Bitlis Tarım ve Orman İl Müdürü Rıfat Çelik ise proje ve yatırımlardan daha çok kişinin istifade edebilmesi için ellerinden gelen desteği sunmaya çalıştıklarını ifade etti. Tarımsal üretim anlamında Bitlis'i Türkiye'nin önde gelen illeri arasına sokmak için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini kaydeden Bitlis Tarım ve Orman İl Müdürü Rıfat Çelik, gerçekleştirdikleri istişarelerle de bunu kısa sürede gerçekleştireceklerine inandıklarını ifade etti.