TATSO'da Bilal Adabağ güven tazeledi

Bitlis'in Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) Başkanı Bilal Adabağ, yapılan seçimle güven tazeledi.

Tatvan Kültür Merkezi'nde yapılan seçimde, TATSO Başkanı Bilal Adabağ ve TATSO Başkan Adayı Ayhan Uysal'ın grubu yarıştı. Yedi ayrı meslek grubu için yapılan seçim çerçevesinde oy kullanma işleminin tamamlanmasının akabinde oy sayımına geçildi. Yapılan oy sayımı sonucunda seçimi galibiyetle tamamlayarak büyük bir başarıya imza atan TATSO Başkanı Bilal Adabağ başkanlığındaki grup, 7 meslek grubunun tamamını kazandı. Toplamda 7 ayrı meslek grubu için 838 oy kullanılırken, bu oyların 7'si ise geçersiz sayıldı. Kullanılan oyların 470'ini TATSO Başkanı Bilal Adabağ'ın grubu, 348'ni ise Ayhan Uysal'ın grubu aldı. Seçimde büyük bir başarı elde eden TATSO Başkanı Bilal Adabağ, bu dönemle birlikte dört dönem üst üste bu görevi yürütmüş olacak.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından galibiyetini ilan eden TATSO Başkanı Bilal Adabağ, seçimdeki rakibi Ayhan Uysal ve ekibiyle tokalaşarak teşekkürlerini iletti. Dua ve desteklerini esirgemeyen herkese teşekkürlerini ileten Adabağ, "Bu dönemde inşallah hizmetlerimize devam edeceğiz. Buradan bir söz veriyorum. İnşallah önümüzdeki dönem rakip çıkmazsa gençlerden oluşacak güzel bir tablo oluşturacağım ve bunu da Tatvan'a hediye edeceğim. Üç dönemdir buraya bayağı emek verdik, bayağı uğraşıp memlekete fayda vermek adına didindik. Dolayısıyla önümüzdeki dönem ortaya bir vizyon koyamayan veya projesi olmayan bir arkadaş aday olarak çıkarsa önümüzdeki dönemde aynı şekilde devam ederiz. Hepinize çok teşekkür ediyorum." diye konuştu. Yapılan konuşmanın ardından TATSO Başkanı Adabağ ve yönetimi, tebrikleri kabul etti.