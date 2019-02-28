TATSO'da Kadın ve Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi üyeliği seçimi

TATSO konferans salonunda gerçekleştirilen seçimle İl Kadın Girişimciler Kurulu ve İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi üyeleri belirlendi. Yapılan seçim sonucunda İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi asil üyeliğine; TATSO Genel Sekreteri Rahime Yılmaz Acet, Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Üyesi Nurcan Azgın, Avukat Sedef Kocakaplan Ulus, Yasemin Küntaş, Hilal Özdoğan, Esra Güngür, Nesrin Kesgin Temiz, Bahar Geylani, Şuheda Çetin, Özlem Selçin, Selin Ayaz, Leyla Kaya, Rezzan Dindar, Suzan Budak ve Gökçe Kaçan Yoğrak, yedek üyeliğe ise Vildan Zorer seçildi. İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi asil üyeliğine ise; KOSGEB Bitlis İl Müdürü Cevat Kaya, DAKA Bitlis Temsilcisi Kerem Akın, Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Üyesi Metin Işık, Bilal Kardoğan, Mikail Adabağ, Abdullah Uğur Kılıç, Güven Kuzu, Edip Bağatur, Bilal Tunç, Mesut Kaplan, Veysel Türkal, Özkan Yurtgün, Yahya Kaçmaz, Rengin Ballanlı, Taner Koç, yedek üyeliğe de Enes Akdeniz, Mekin Kaya, Sefa Okan Yeltekin, Yusuf Geylani, Mihraç Çetin ve Selçuk Tarhan seçildi.

İl Kadın Girişimciler Kurulu ve İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi üyelerinin belirlenmesinin ardından ise mart ayının ilk haftasında da icra komitesi üyelerinin oyları ile İl Kadın Girişimciler Kurulu ve İl Genç Girişimciler Kurulu yeni başkanları seçilecek.

Seçimlerin tamamlanmasının ardından ise; İl Kadın Girişimciler Kurulu ve İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi üyeliğine seçilenler, TATSO'ya nezaket ziyaretinde bulunarak, Başkan Yardımcısı Yılmaz Lebit ile bir araya geldi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren TATSO Başkan Yardımcısı Yılmaz Lebit, İl Kadın Girişimciler Kurulu ve İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi üyeliğine seçilen üyelere tebrik ve başarı dileklerini iletti.