TATSO'da “Meslek Komiteleri” toplantısı

Bitlis'in Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) tarafından oda bünyesinde faaliyet gösteren 7 meslek grubu ile ilgili “Meslek Komiteleri” toplantısı düzenlendi.

TATSO konferans salonunda düzenlenen toplantıda; TATSO ve üyelerinin genel durumu, TATSO'nun çalışmaları, projeleri ve hedefleri, akreditasyon süreci, iş ve işleyişler, görev ve sorumluklar ile TATSO bünyesinde faaliyet gösteren 7 meslek grubunun çalışmaları gibi başlıca konular görüşüldü. Ayrıca; meslek komitelerinin sorun, talep ve çözüm öneri ile ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

Düzenlenen toplantıda bir konuşma gerçekleştiren TATSO Meclis Başkanı Rıdvan Kökel, meslek komitelerinin önemine vurgu yaparak, “Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası olarak her zaman ifade ettiğimiz gibi biz istişareyi çok önemsiyoruz. Bu manada meslek komitelerimiz, oda - üye kaynaşmasında en önemli görevi üstlenen, vazgeçilmez organlarımızdır. Meslek komitelerimiz bizler için çok önemli ve kıymetlidir. Komitelerimizin mesleki ya da şehrimizin sosyoekonomik sorunlarına karşı olan duyarlılığı, aktif ve örnek çalışmaları bizleri mutlu etmektedir. Çünkü mesleki gruplarımızın başarısı bir bütün olarak düşündüğümüzde, TATSO'nun başarısıdır. TATSO'nun başarılı olması, büyümesi, kalkınması demek, başta ilimiz ve ilçelerimiz ve hatta Türkiye'nin başarılı olması ve aydınlık yarınlara hızla kavuşması demektir. Ben bu vesile ile meslek komitelerimizin çalışmalarında gurur duyacağımız başarılara imza atmasını temenni ediyor, kendilerine başarılar diliyorum” dedi.

TATSO Genel Sekreteri Rahime Yılmaz Acet ise, TATSO'nun son durumu ve çalışmalarıyla ilgili bilgi vererek, üyelere daha kaliteli hizmet sunmak ve daha şeffaf bir oda olmak adına dahil olunan akreditasyon sistemi ve meslek komitelerinin görev ve sorumlulukları hususunda bilgilendirmede bulundu. Konuşmasında meslek komitelerinin görev ve sorumluluklarına değinen Genel Sekreter Rahime Yılmaz Acet, oda - üye kaynaşması ve üyelerin sorun ve sıkıntılarının tespit edilip çözüme kavuşturulması gibi konular başta olmak üzere meslek komitelerine birçok önemli görev düştüğünü ifade etti.

Meslek komitelerinin fikir ve görüşlerine önem verdiklerini kaydeden Acet, “TATSO olarak bütün üyelerimizin ve meslek komite üyelerimizin fikir ve görüşlerinize ihtiyacımız var. Bu manada bundan sonraki süreçte odamız bünyesindeki 7 meslek grubu adına görev üstlenecek olan meslek komiteleri üyelerimizin sorun ve sıkıntılarının tespiti ve çözümü noktasında bizlere yol göstermiş olacak” diye konuştu.

Düzenlenen toplantı, meslek komiteleri temsilcilerinin kendi gruplarıyla ilgili sorun, sıkıntı ve çözüm yollarını dile getirmesi, gündeme alınan konularla ilgili fikir alışverişinde bulunulması ve komitelerin bir sonraki toplantı tarihlerinin belirlenmesiyle sona erdi.

Toplantıya TATSO Meclis Başkanı Rıdvan Kökel, TATSO yönetim kurulu ve meclis üyeleri, TATSO Genel Sekreteri Rahime Yılmaz Acet, meslek komiteleri başkan ve yardımları ile üyeleri katıldı.