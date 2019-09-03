TATSO'da “Turizm ve Seyahat Fuarı” toplantısı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) denetiminde 26-29 Eylül 2019 tarihleri arasında Van'da düzenlenecek olan 10. Van Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı ile ilgili Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) ev sahipliğinde istişare toplantısı düzenledi.

TATSO Meclis Başkanı Rıdvan Kökel başkanlığında düzenlenen toplantıya TATSO yönetim kurulu ve meclis üyelerinin yanı sıra ilçede faaliyet yürüten turizm dernek ve acente temsilcileri katılım gösterdi. TÜYAP Fuarcılık Grubu Dış İlişkiler Danışmanı Erkunt Temiz ve Ajans Asya Fuarcılık'tan ise Kemal Ulak'ın de hazır bulunduğu toplantıda düzenlenecek olan fuarla ilgili istişarelerde bulunuldu. Toplantıda düzenlenecek olan fuarla ilgili bilgilendirmede bulunan Erkunt Temiz ve Kemal Ulak fuarın detaylarıyla ilgili bilgi vererek, katılımcılara fuara katılım daveti iletti. Fuara gerekli katılımın sağlanması konusunda fikir alışverişinde bulunulan toplantı neticesinde odamızın yanı sıra, Tatvan Belediyesi, ilçemizdeki dernekler ile birlikte fuara katılma konusunda fikir birliğine varıldı. Düzenlenen toplantı ile ilgili değerlendirmede bulunan TATSO Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda Turizm Tanıtma Platformu (TUTAP) Bitlis İl Temsilcisi Cengiz Şahin, düzenlenen toplantı neticesinde fuara katılma kararı aldıklarını söyledi. Fuara Tatvan ilçesinin yanı sıra TATSO'ya bağlı Ahlat ilçesinden de belediyenin katılım göstereceğini belirten Cengiz Şahin, bu tür tanıtım fuarlarının ülke ve bölge ekonomisine ciddi katkı sağladığına vurgu yaparak, “Türkiye'nin üçüncü büyük turizm fuarı olan VAİTT – 10. Van Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı 26-29 Eylül 2019 tarihlerinde dünya turizm profesyonellerini ve tatil tüketicilerini 10. kez Van'da bir araya getirmeye hazırlanıyor. Bu noktada bizlerde bu fuardaki yerimizi alıp, gerek ilçemizin ve gerekse ilimizin tanıtımını en güzel şekilde yapmayı amaçlıyoruz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na Ülke genelinden önemli turizm bileşenlerinin yanı sıra İran, Irak, Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan başta olmak üzere birçok ülkeden gelecek olan firmalarla da verimli görüşmeler yaparak büyük bir verim elde edeceğimiz kanaatindeyiz” dye konuştu.