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TATSO'da “Üye ilişkileri eğitimi” düzenlendi

Bitlis’in Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) tarafından personellerine yönelik olarak “Üye ilişkileri eğitimi” düzenlendi.

Bitlis'in Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) tarafından personellerine yönelik olarak “Üye ilişkileri eğitimi” düzenlendi.


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) koordinesinde yürütülen 14. dönem Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi çalışmaları kapsamında Eğitimci Mehmet Besleme tarafından odamız toplantı salonunda düzenlenen eğitim oldukça verimli geçti. TATSO üyelerinin kurumdan en etkin düzeyde hizmet alabilmelerine katkı sağlayabilmek amacıyla düzenlenen eğitimde üye kimdir, üye ilişkilerinin başarı faktörüne etkileri, üye ilişkilerinin evreleri, iletişimin stratejik amaçları, iyi diyalog gibi başlıca konular ele alındı. Düzenlenen eğitim gerçekleştirilen Kişisel Gelişim Analizi (NLP) testi ile son buldu.

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