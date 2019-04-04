TATSO'dan istihdama katkı sunan üyelere “teşekkür” belgesi

Bitlis'in Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) tarafından “İstihdam Seferberliği” kampanyası kapsamında ilin istihdamına katkı sağlayan üyelere “teşekkür” belgesi verildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal ve Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından başlatılan “2019 yılı İstihdam Seferberliği” sayesinde TATSO'ya bağlı Tatvan, Ahlat ve Adilcevaz ilçelerinde faaliyet gösteren üyeler tarafından ilin istihdamına büyük katkı sunuldu. Sunulan katkı dolayısıyla ilde en çok istihdam sağlayan ilk 100 firma arasına giren üyelere, TATSO tarafından “teşekkür” belgesi verilmeye başlandı. İlin istihdamına katkı sunan üyeleri iş yerlerinde ziyaret eden TATSO Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Adabağ ve TATSO Meclis Başkanı Rıdvan Kökel başkanlığındaki TATSO heyeti, hem üyelerin sorun ve sıkıntılarını dinledi hem de ilin istihdamına yaptıkları katkıdan dolayı üyelere “teşekkür” belgesi takdim etti.

TATSO adına üyelere “teşekkür” belgesi takdim eden TATSO Başkanı Bilal Adabağ, katkılarından dolayı üyelere teşekkür ve tebriklerini iletti. Sağlanan istihdamın önemine vurgu yaparak üyelere başarılarının devamını dileyen Bilal Adabağ, Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası olarak her zaman üyelerinin yanında oldukları dile getirerek, kapılarının her zaman üyelere sonuna kadar açık olduğunu ifade etti.

Üyeler ise, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, ilin istihdamına daha çok katkı sunmak adına daha çok çalışacaklarını ifade ettiler.