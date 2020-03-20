TATSO'dan üyelerine “ücretsiz evrak” desteği

Bitlis'in Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO), korona virüs salgını nedeniyle sıkıntıya düşen üyelerine destek amacıyla oda evraklarını ücretsiz olarak verme kararı aldı.

Ekonomideki korona virüs etkisini en aza indirmek için çalışmalarını aralıksız sürdüren TATSO, bu kapsamda odaya bağlı Ahlat, Tatvan ve Adilcevaz'daki üyeleri için ücretsiz evrak uygulamasını başlattı. Nisan ayı sonuna kadar devam edecek uygulama kapsamında; TATSO üyeleri, odadan verilen tüm evrakları ücretsiz bir şekilde alabilecek.

Başlatılan çalışma ile ilgili bilgi veren TATSO Başkanı Bilal Adabağ, en öncelikli hedeflerinin tüm üyelerinin süreci en az sıkıntıyla aşmalarına yardımcı olmak olduğunu söyledi. Bu kapsamda üyelere destek amacıyla odadan verilen tüm evrakları ücretsiz verme kararı aldıklarını ifade eden Adabağ, “Zorlu bir süreçten geçtiğimiz bu dönemde üyelerimizin faaliyetlerini kolaylaştırarak en iyi hizmeti sunmak amacıyla Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) olarak üzerimize düşen sorumluluk doğrultusunda elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Bu manada; üyelerimizin talepleri doğrultusunda Ticaret Müdürlüğümüzden verilen harca tabi Ticaret Sicil Tasdiknamesi (Yetki Belgesi) ve İflas Konkordato evrakları hariç; Oda Kayıt Sicil Belgesi, Faaliyet Belgesi, Ortalık Teyit Belgesi, İhale Durum, Meslekten Men, Ticari Ehliyet ve Ticaret Sicil Gazeteleri 2020 Nisan ayı sonuna kadar ücretsiz olarak verilecektir. Oda belge talepleri için isteyen üyelerimiz hiç odaya gelmeden de 0434 287 12 66 nolu telefonla odamızı arayarak ya da mail yoluyla bu belgeleri talep edebilirler. Bizim buradaki en öncelikli hedefimiz tüm üyelerimizin süreci en az sıkıntıyla aşmalarına yardımcı olmaktır. Bu anlamda da zaten halihazırda bu yönde devam eden çalışmalarımızın yanı sıra başlatılacak yeni çalışmalarımız olacaktır. Bunlarda neticelendikçe inşallah tek tek üyelerimize duyuracağız” diye konuştu.