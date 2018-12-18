TATSO'nun girişimcilik kursları başladı

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) tarafından FONS Eğitim, Danışmanlık ve Proje Yönetimi Firması işbirliği ile düzenlenecek olan iki ayrı KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Kursunun ilki başladı.

Daha öncesinde düzenlediği eğitim programlarıyla birçok yeni girişimci adayına girişimcilik eğitimi veren TATSO, bu sayede yeni girişimci adaylarının KOSGEB'in sağlamış olduğu hibe ve faizsiz kredilerinden faydalanmasına imkan sağladı. Bu kapsamda uygulamalı girişimcilik eğitimlerine devam eden oda, bu kez ise 2 yeni kurs için start verdi. Başvurusu tamamlanan ilk kurs için eğitimler başlarken, 24 Aralık'ta başlayacak olan kurs için de E-Devlet üzerinden başvuru alınmaya devam ediyor.

FONS Eğitim, Danışmanlık ve Proje Yönetimi Firmasının Tatvan Adalet Plazadaki eğitim merkezinde KOSGEB Eğitmeni Rahime Yılmaz Acet tarafından verilen ilk kursa girişimci adayları yoğun ilgi gösterdi. Girişimcilik özelliklerinin sınanması, iş fikri geliştirme ile sorumlu girişimcilik kavramı ve tecrübe paylaşımı gibi başlıca konuların ele alınacağı kurslar 4 gün sürecek olup, kursu başarıyla tamamlayan girişimcilere “Girişimcilik” sertifikası verilecek.

Düzenlenen kurs ile ilgili değerlendirmede bulunan TATSO Başkanı Bilal Adabağ, TATSO olarak her biri 30 kişilik olmak üzere toplam 60 kişi kontenjanlı 2 kurs daha açtıklarını söyledi. Girişimcileri desteklemek adına ve doğru yönlendirmek amacıyla KOSGEB uygulamalı girişimcilik eğitimlerine devam ettiklerini ifade eden TATSO Başkanı Bilal Adabağ, “Girişimcileri iş kurmaları konusunda bilgilendirmek, eğitmek, cesaretlendirmek ve desteklemek amacıyla bu yıl bitmeden 2 uygulamalı girişimcilik eğitimi kursu daha açtık. Girişimcilik kursu adı altında katılımcılara işletme, finansman, pazarlama, reklam, satış, iş hukuku, kariyer gelişimi ve iş kurma becerileri kazanma konularında 4 gün sürecek olan toplam 32 saatlik eğitim verilecek. Bu kapsamda başvuru süreci tamamlanan ilk kursumuz için eğitimler bu hafta itibariyle başlarken, 24 Aralık'ta başlayacak olan ikinci kursumuz için ise E-Devlet üzerinden başvuru alınmaya devam edilmektedir. İhtiyaç ve talepler doğrultusunda inşallah bu ve benzer kursların açılması için girişimlerimiz devam edecektir. İnşallah bu kursları başarı ile tamamlayacak olan girişimcilerimiz sayesinde yeni girişimlerin önü açılarak, açılacak olan yeni iş yerleri ile hem istihdama hem de ekonomiye katkı sağlanmış olacaktır. Ben bu vesile ile kurslarımızın hayırlı olmasını diliyor, yeni girişimci adaylarımıza da gerek eğitimlerinde ve gerekse iş hayatlarında başarılar diliyorum” diye konuştu.