Van'da bu yıl 10.'su düzenlenecek olan Van Doğu Anadolu Turizm ve Seyahat Fuarı'na katılacak olan Bitlis'in Tatvan ilçesinin Türkçe, Kürtçe, Farsça ve İngilizce olmak üzere 4 dilde tanıtımı yapılacak.

Tatvan Belediyesi ve Tatvan Ticaret ve Sanayi Odasının ilçedeki turizm şirketleri ve otelcilerle birlikte katılım göstereceği fuar, 26-29 Eylül 2019 tarihleri arasında Van Ortadoğu Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Yoğun bir katılım beklenen bu yılki fuarda, Tatvan'ın en iyi şekilde tanıtılması hedefleniyor. Ortadoğu sektörünün en önemli buluşma noktalarından biri olan ‘Van Doğu Anadolu Turizm ve Seyahat Fuarı'na katılım hakkında açıklamalarda bulunan Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, “Turizm alanındaki önemli buluşmalarından biri olan bu fuarda, Tatvan Belediyesi olarak yerimizi alıyoruz. Bölgemiz, sahip olduğu stratejik konum itibari ile İran, Irak, Gürcistan, Azerbaycan ve sınır ülkeler ile ortak ticarette ve turizmde önemli bir üs konumundadır. Ortadoğu pazarına Tatvan'ın tanıtılması için fuarın önemli bir fırsat olduğunu düşünüyoruz. Geçen yıl 9.'su düzenlenen fuarda; İran, Irak ve bölgemizin sınır ülkeleri başta olmak üzere 3 ülke ve 35 ilden 57 bin 460 yerli, 6 bin 841 yabancı turizmci tarafından ziyaret edilmişti. Tatvan olarak katılacağımız 10. Van Doğu Anadolu Turizm ve Seyahat Fuarı'nda amacımız, ilçemizi en iyi şekilde temsil ederek tanıtımına ve ekonomisine katkıda bulunmak ve halkımıza hizmet etmektir” dedi.

“Tatvan 4 dilde tanıtılacak”

Tatvan'ın şimdiye kadar turizm konusunda yeterli payı alamadığını belirten Belediye Başkanı Geylani, “İlçemize ait stantta, Tatvan'ımıza ait görseller, sembol değerlerimiz ile Tatvan'ı anlatan ve belediyemiz tarafından Türkçe, Kürtçe, Farsça ve İngilizceden oluşan 4 dilli bir katalog yaptık. Bu katalog ile Tatvan'ı bölgemizdeki ülkelere tanıtacağız. Amacımız Tatvan'ı bacasız sanayi olarak da bilinen turizmde bölgenin merkezi haline getirmek. İlçemizin tanıtım etkinliklerini yapacağımız ve 4 gün sürecek bu uluslararası fuarda, herkesi Tatvan standımıza davet ediyoruz" diye konuştu.