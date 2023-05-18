Tatvan Anadolu Lisesi “Proje okulu” oldu

Bitlis'in Tatvan Anadolu Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın kararıyla “Proje Okulu” çerçevesine alındı.

Millî Eğitim Bakanlığı'nın bölgesel, ulusal ve uluslararası projelerde okullarını, bölgelerini ya da ülkelerini temsil etmeleri ve proje geliştirmeleri için kurulan proje okullarına bir yenisi daha eklendi. Millî Eğitim Bakanlığı'nın 16 Mayıs 2023 tarihli kararıyla Tatvan Anadolu Lisesi “Proje okulu” çerçevesine alındı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Tatvan Kaymakamı Dr. Remzi Demir, Milli Eğitim Bakanlığı'nın kararıyla Tatvan Anadolu Lisesi'nin “Proje okulu” çerçevesine alındığını söyledi. Kararın hayırlı olmasını dileyen Kaymakam Demir, “Tatvan Anadolu Lisemiz Milli Eğitim Bakanlığımızın oluru ile “Proje Okulu” çerçevesine alındı. Kararın ilçemiz ve okulumuz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.