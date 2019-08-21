İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tatvan Belediyesi, fiziki tarama çalışmalarına başladı

Bitlis’in Tatvan Belediyesi tarafından mahallelerdeki eksikliklerin belirlenmesi ve belirlenen sorun ve sıkıntıların çözümü noktasında fiziki tarama çalışması başlatıldı.

Bitlis'in Tatvan Belediyesi tarafından mahallelerdeki eksikliklerin belirlenmesi ve belirlenen sorun ve sıkıntıların çözümü noktasında fiziki tarama çalışması başlatıldı.


İlçede bulunan 22 mahallede gerçekleştirilecek olan “Fiziki Tarama Çalışmaları” kapsamında çalışmalar, ilk etapta ilçenin 6 mahallesinde başlatıldı. Başlatılan temizlik ve tadilat çalışmaları kapsamında ilçenin Karataş, Pınarbaşı, Hidayet, Aydınlar, Yeni ve Tuğ mahallelerinde 40 kişilik saha ekibiyle çalışma yürütülüyor. Mahallelerin ihtiyaçlarını yerinde belirleyerek anında müdahale eden 40 kişilik saha ekibi tarafından kanal, kanalet, yabani ot, kaldırım temizlikleri yapıldıktan sonra da yıkama çalışmaları gerçekleştiriliyor. Çalışmalar esnasında mahallenin acil çözülmesi gereken sorunları ve uzun vadede yapılacaklar tespit ediliyor.


Başlatılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, “Şu an ekiplerimiz 6 mahallede çalışmalara başladı. Yukarı mahallelerden merkeze doğru temizlik ve bakım çalışmalarımız devam edecek. Çalışmalara ilk etapta 40 kişilik bir ekip ile başladık. Sayımızı arttırarak devam edeceğiz. Amacımız daha temiz ve yaşanılabilir bir Tatvan. Bu kapsamda Tatvan'ımızın her noktasına belediye olarak dokunacağız. Ekiplerimiz aralıksız bir şekilde koordineli olarak diğer mahallelerimize kaydırılacak. Mahalle sakinlerinin taleplerini de dinleyerek ilgili müdürlüklere ileten saha ekipleri; vatandaşın huzur, refah ve güven içerisinde yaşayabilmesi için mahalleyi adım adım gezerek tüm aksaklıkları belirliyor. Tüm cadde ve sokaklarda görüntü kirliliği oluşturan sorunların giderilmeye başlandığı ve ilçedeki olumsuzlukların birebir gözlemlenerek ortadan kaldırıldığı ‘Fiziki Tarama Çalışmaları' aralıksız bir şekilde bütün mahallelerde gerçekleştirilecek” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.