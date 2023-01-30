Tatvan Belediyesi karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor

Bitlis'in Tatvan Belediyesi, kar yağışının ardından ilçede olumsuz durumların yaşanmaması için 28 iş makinesi ve yaklaşık 100 personelle çalışmalarını sürdürüyor.

Kış hazırlıklarını aylar öncesinden tamamlayan Tatvan Belediyesi, ilçede iki gündür etkili olan kar yağışı ile yayaların ve sürücülerin yollarda herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması amacıyla karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Tatvan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan 28 iş makinesi ile yaklaşık 100 personel, tüm cadde, sokak ve ilçeye bağlı mahalle yollarında kar küreme ve tuzlama çalışması yapmaya devam ediyor. Trafik akışının aksamaması ve vatandaşların günlük yaşamlarının sorunsuz bir şekilde devam ettirebilmeleri için 24 saat boyunca canla başla çalışan belediye ekipleri, ilçenin her noktasında gece gündüz demeden mücadele veriyor.

Yürütülen karla mücadele çalışmaları hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, “Uzun zamandan beri beklediğimiz kar bugün itibariyle yoğun bir şekilde başladı. Tabii ki biz karla ilgili mücadele çalışmalarımızı aralık ayında hazır bir şekilde bekliyorduk. Genelde kar, aralık ayı itibariyle başlar, mart ayı sonlarına kadar devam ederdi. Bu sene gecikmeli de olsa kar şehrimize yağmaya başladı. 28 tane iş makinemiz ile sahadayız. Bütün ekiplerimizle 24 saat boyunca ana arterler olmak üzere bütün sokaklar açılmakta. Karsız bir Bitlis düşünülemezdi. Elhamdülillah bununla ilgili çalışmalarımız da burada vatandaşın hiçbir şekilde mağduriyete uğratmadan Tatvan'ın tüm yollarını halkının hizmetine açmış olacağız” dedi.