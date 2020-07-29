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Tatvan Belediyesi kilitli parke yol yapım çalışmalarına devam ediyor

Bitlis’in Tatvan Belediyesi tarafından Karşıyaka Mahallesi’nde kilitli parke taşı yol yapım ve yenileme çalışmaları devam ediyor.

Bitlis'in Tatvan Belediyesi tarafından Karşıyaka Mahallesi'nde kilitli parke taşı yol yapım ve yenileme çalışmaları devam ediyor.


Tatvan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından altyapı çalışmalarının tamamlandığı mahallelerde yolların yenilenme çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor. Karşıyaka Mahallesi'nde Şifa Caddesi, Menekşe Caddesi, 2016. Sokak ve Şahin Sokak'ta kilitli parke yol yenileme çalışmaları tamamlandı. 2016. Sokak'taki bağlantı yollarının kilitli parke yol yapım ve yenileme çalışmaları ise devam ediyor.


Karşıyaka Mahallesi'nin altyapısının tamamlanmasıyla yollarının yenilendiğini belirten Tatvan Belediyesi Fen İşleri Müdürü Servet Işık, “Karşıyaka Mahallesi'nde Şifa Caddesi, Menekşe Caddesi, 2016. Sokak, Şahin Sokak'ta kilitli parke yol yenileme çalışmalarını gerçekleştirdik. Bundan sonrada yol yenileme çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam edecek” dedi.

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