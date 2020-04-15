Tatvan Belediyesi larva üreme noktalarını ilaçlıyor

Bitlis'in Tatvan Belediyesi, yaz aylarının en büyük sorunlarından biri olan sivrisinek ve haşereyle mücadele kapsamında larva ilaçlama çalışmalarına başladı.

Tatvan Belediyesi korona virüsü salgını kapsamında ilçede dezenfekte çalışmalarını sürdürürken bir yandan da larva ilaçlaması gerçekleştiriyor. Korona virüsü salgınına karşı dezenfektasyon çalışmalarını aralıksız sürdüren Tatvan Belediyesi ilaçlama ekipleri, bahar mevsiminin gelmesiyle sivrisinek ve haşere oluşumunu önlemek amacıyla fosseptik, mazgallar, su kanalları, durgun sularda ve bataklık alanlarında ilaçlama yaparak vatandaşların rahat bir yaz mevsimi geçirmesini hedefliyor. Sivrisinek ve haşerelerin yumurtlama döneminin gelmesiyle çalışmalarına başlayan larva ilaçlama ekipleri, larva alanlarının tümünde ilaçlama çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürecek.

Bir yandan korona virüsüne karşı çalışmaların kesintisiz devam ettiğini bir yandan da yaklaşan yaz mevsiminde vatandaşların sineksiz bir yaz mevsimi geçirmelerini sağlamak amacıyla larvalarla mücadele başlatıldığını belirten Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, “Halkımızın sağlığı ve rahat bir yaz mevsimi geçirmesi için erken dönem larva ilaçlama çalışmaları geçtiğimiz günlerde başladı. Bu kapsamda 2 araç ve 8 personelle belediyemiz ilaçlama ekipleri sineklerin üreme alanlarını tespit ederek ilaçlama yapıyor. Larva oluşumuna ve sineklerin çoğalmasına engel olmak için şehrin birçok noktasında ilaçlama çalışması yapıldı. İlaçlama çalışmaları yaz mevsimi boyunca da devam edecek. İlçemizin her noktasında hijyen ve temizliği sağlamak için aralıksız çalışıyoruz” dedi.