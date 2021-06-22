Tatvan Belediyesi personeline korona virüs aşısı yapıldı

Bitlis'in Tatvan Belediyesi personeli, Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan yerinde korona virüs aşı uygulaması kapsamında aşılanmaya başlandı.

Tatvan Belediyesinin çeşitli müdürlüklerinde görev yapan işçi ve memurlara İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından ilk doz aşıları yapıldı. Belediye çalışanları kendilerine dağıtılan formları doldurduktan sonra, hizmet binası içerisindeki belirlenen odada isteğe bağlı Sinovac veya Biontech aşısı yaptırdı. Sağlık çalışanlarına kolaylıklar dileyen Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Gelani, salgın sürecinin bir an önce sona ermesi için aşı konusunda tüm vatandaşların duyarlı olması gerektiğini söyledi. Belediye personellerine aşı yapılmaya başlandığını belirten Başkan Geylani, "İki yıla yakın bir süredir mücadele ettiğimiz salgına karşı Tatvan Belediyesi olarak vatandaşlık görevimizi yerine getiriyor, üzerimize düşeni yapmaya devam ediyoruz. 22 Haziran Pazartesi günü itibariyle belediyemizde çalışan işçi ve memur kardeşlerimiz aşılanmaya başladı. Normal hayata bir an önce dönmemiz için tüm vatandaşlarımızın aşı olma konusunda hassas ve istekli olmalarını rica ediyorum. Sağlık Bakanlığımıza ve tüm personellerine özellikle bu süreçte gösterdikleri özveriden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.