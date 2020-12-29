Tatvan Belediyesi personeline korona virüs testi

Bitlis'in Tatvan Belediyesi, korona virüs salgınına karşı sahada 7/24 hizmet veren ve hizmet binasında görevli tüm personeline test yaptırdı.

Korona virüs salgınına karşı ilk günden bu yana tedbirlerini en üst seviyede tutan Tatvan Belediyesi, hem kendi personellerini hem de halkı korumak amacıyla tüm personelini teste tabi tuttu. Sahada 7/24 hizmet veren tüm personeline hizmet binasında ve dış birimlerde test yaptıran Tatvan Belediyesi, belediyenin tüm alanlarında ise dezenfeksiyon işlemlerini periyodik olarak gerçekleştirmeye devam ediyor. İlçe geneline daha sağlıklı ve güvenle hizmet etmek için korona virüs testi yaptıran belediye personelleri, yapılan uygulamadan memnuniyeti dile getirdi.

Tatvan Belediyesi olarak hizmet binasında vatandaşlara hizmet veren ve sahada çalışan tüm personellere test yapıldığını belirten Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, “Bu testimiz geniş kapsamlı bir test oldu. Toplum içerisinde belirti göstermeyen vakalar olabilir veya kişi hasta olduğunu bilmeyebilir. Burada amaç bunların tespitini sağlamak. Pozitif vaka varsa da bunun izole edilmesi. İlçe Sağlık Müdürlüğümüzden böyle bir talebimiz oldu. Personelimizin maksimum düzeyde katılımını sağlamaya çalışıyoruz. Tüm personellerimizin vatandaşlarımız ile temas kurma ihtimali olduğu için yayılmanın önüne bu şekilde geçebiliriz” dedi.

Tatvan Belediyesi İş Güvenlik Uzmanı Ekrem Kaya da, “Belediye olarak pandemi başlangıcından bu yana tedbirlerimizi aldık. Bugünde yaptığımız çalışma tüm belediye personellerimize PCR testi yapılıyor. Vatandaşlarımızla sürekli temas halinde olan belediye personellerimize korona virüs testini yaparak hem personelimizin sağlığını korumayı amaçlıyoruz hem de personellerimizden kaynaklı muhtemel yayılmanın önüne geçmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.