İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Tatvan Belediyesi Spor Kulübü futbol altyapı seçmeleri başlıyor

Bitlis’in Tatvan Belediyesi Spor Kulübü altyapı kategorilerinde gerçekleştireceği oyuncu seçmeleri başlıyor.

Bitlis'in Tatvan Belediyesi Spor Kulübü altyapı kategorilerinde gerçekleştireceği oyuncu seçmeleri başlıyor.


Altyapı çalışmalarına yönelik faaliyetlerini sürdüren mavi-beyazlı spor kulübü, futbola ilgisi olan ve genç yetenekleri keşfedebilmek için oyuncu seçmelerine başladı. Antrenörler eşliğinde Tatvan İlçe Stadyumunda yapılacak maçlarda forma giyecek 11-19 yaş aralığındaki yaklaşık 300 genç; ikili mücadele, pas, gol ve top sürme gibi konularda değerlendirmeye alınacak.


Kayıt yaptıran sporcuların 25 Haziran Cumartesi tarihinde saat 13.00'da Tatvan İlçe Stadyumunda seçmelere katılmaları gerektiği belirtildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.