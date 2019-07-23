Tatvan Belediyesi Spor Kulübü kuruldu

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan Belediyesi tarafından spor kulübü kuruldu.

Tatvan Belediyesi tarafından kurulan spor kulübünün ilk etapta 27 farklı branş üzerine kurulduğunu belirten Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, ilk etapta 7 branşta sporcu yetiştirmeye ve turnuvalara hazırlanmaya başlandığını söyledi. Tatvan Belediyesi Spor Kulübü'nün zamanla 27 farklı branşla ilçede sporcu yetiştirerek müsabakalara katılacağını ifade eden Başkan Geylani, “Basketbol, voleybol, hentbol, futbol, masa tenisi, badminton, tenis, yüzme, judo, tekvando, karate, güreş, atletizm, güreş, satranç, okçuluk, dart, bocce, jimnastik, dağcılık, bisiklet, kürek, yelken, bilardo, kickboks, muay thai ve kayak branşlarının olacağı Tatvan Belediyesi Spor Kulübü'nde judo, güreş, tekvando, voleybol, basketbol, hentbol ve atletizm branşlarında 11 antrenör ve 120 sporcu ile antrenmanlara başladı. Amacımız Tatvan'da sportif faaliyetlerde bulunmak, gençleri farklı spor dallarıyla buluşturmak, ilçede spor ruhunun oluşması için ortam sağlamaktır. İlk etapta 7 branşımız faaliyetlerine başladı ve 120 sporcumuz mevcut. 11 antrenörümüz ile henüz birkaç gündür kurulmasına rağmen hızla büyüyen bir kulüp olduk” dedi.

Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle adından söz ettirecek bir şehir planladıklarını ifade eden Başkan Geylani, “Çocuklarımız ve gençlerimiz bizim en değerlilerimizdir. Onlar için ne kadar hizmet yapsak az olur. Tatvan'ımızı hem sosyal hem kültürel hem de sportif faaliyetlerde bölgede söz sahibi yapmak için ilk adımımız olan spor kulübümüzü kurduk. Zaten açıkladığımız projelerden biri de spor kulübüydü. Bu sözümüzü tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sporu ilçe geneline yayarak bütün herkesin faydalanabileceği bir yapıya kavuşturacağız” diye konuştu.