Tatvan Belediyesi Spor Kulübüne gümüş madalya

Bitlis'in Tatvan Belediyesi Spor Kulübü güreş sporcusu Muhammet Mustafa Kılıçer, Gürcistan'da düzenlenen Uluslararası Yıldızlar Grekoromen Teomuraz Apkhozoua Güreş Turnuvası'nda ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Tatvan Belediyesi Spor Kulübü güreş sporcusu Muhammet Mustafa Kılıçer, Gürcistan'da düzenlenen Uluslararası Yıldızlar Grekoromen Teomuraz Apkhozoua Güreş Turnuvasında ikinci olarak büyük başarı elde etti. Tatvan Belediyesi Spor Kulübü kurulduğu günden bugüne onlarca sporcuyu bünyesinde yetiştirerek birçok başarıya imza attı. Son olarak Tatvan Belediye Spor Kulübü güreş sporcusu Mustafa Muhammet Kılıçer, Uluslararası Güreş Turnuvasında Türkiye'yi temsil etti. Olimpiyat Hazırlık merkezinde bulunan ve 48 kilogramda mücadele eden Mustafa Muhammet Kılıçer, Gürcistan'da Uluslararası Yıldızlar Grekoromen Teomuraz Apkhozoua Güreş Tunuvasında 2'nci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, turnuvada büyük bir başarı gösteren Kılıçer'i, tebrik edip her zaman sporcunun yanında olduğunu yineleyerek başarılar diledi.