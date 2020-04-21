Tatvan Belediyesi ve TATSO'dan istişare toplantısı

Bitlis'in Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani ve Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) Başkanı Bilal Adabağ, korona virüs nedeniyle ilçede yaşanan sıkıntılarla esnaf ve tacirlerin durumlarını görüşmek üzere istişare toplantısında bir araya geldi.

TATSO'da gerçekleştirilen toplantıda; gündemdeki konular üzerine görüşme yapılarak, Tatvan Belediyesi ve TATSO işbirliği ile neler yapılabileceği konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. Gündeme dair genel değerlendirmelerin de yapıldığı istişare toplantısında gerek esnaf ve tacirler, gerekse ilçe halkı için yapılabilecek tüm işlerde ortak hareket edilmesi kararlaştırıldı.

Tatvan Belediyesi olarak ilçenin korona virüs salgınından en asgari düzeyde etkilenmesi için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını belirten Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, bu noktada TATSO ile işbirliği içinde çalışma yürüteceklerini ifade etti.

Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) Başkanı Bilal Adabağ ise TATSO olarak yürüttükleri çalışmaların yanında Tatvan Belediyesi ile de yürütecekleri ortak çalışmalarla sürece katkı sunacaklarını dile getirdi.