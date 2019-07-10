Tatvan Belediyesinde ‘Halk Günü'

Bitlis'in Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, her hafta çarşamba günleri gerçekleştirilen “Halk Günü” toplantısı kapsamında vatandaşları makamında misafir ederek istek ve şikâyetlerini dinliyor.

Halkın talep ve şikâyetlerini doğrudan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani'ye iletebilmesi amacıyla başlatılan “Halk Günü” uygulaması büyük ilgi görüyor. Tatvan halkı, taleplerinin belediye birimleri tarafından hızla çözüme kavuşturulması için bu haftaki Halk Günü'ne yoğun ilgi gösterdi. Sabah saatlerinden itibaren çeşitli istek ve taleplerini Başkan Geylani'ye iletmek isteyen yüzlerce kişi, başkanlık makamının bulunduğu katta misafir edilerek, sırayla Başkan Geylani ile görüştürüldü.

Birim amirlerinin de hazır bulunduğu görüşmelerde halkın taleplerinin hızlı bir şekilde çözülmesi için talimat veren Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, talepleri tek tek dinleyerek not aldı.