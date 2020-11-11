Tatvan Belediyesinden asfalt çalışması

Bitlis'in Tatvan Belediyesi tarafından ilçe merkezinde başlatılan sıcak asfalt serimi aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Tatvan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde 2019 yılında 220 bin metrekare ve 2020 yılı içerisinde de 480 bin metrekare olmak üzere toplamda 700 bin metrekare yol yenileme çalışması gerçekleştirildi. Tatvan'da rekor düzeyde bir yolun yenilendiğini söyleyen Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, “Malumunuz olduğu üzere göreve başladığımızda devam eden bir altyapı çalışması vardı. Şehrimizin en büyük sorunu olan altyapı çalışmalarına hız vererek yüzde 22 tamamlanma oranıyla devraldığımız altyapıyı yüzde 70'lerin üstüne çıkardık. Tabi bu çalışmaları yaparken de yollarımız tahrip oldu. Bu kapsamda da üstyapıda yoğun bir çalışma gerçekleştirdik. İki yıl gibi kısa bir sürede bölgede birçok il belediyesinin bile ulaşamayacağı düzeyde yol yenileme çalışması gerçekleştirdik. Yıllarca ihmal edilen mahallelerin, caddelerin ve sokakların yollarını yeniledik ve yenilemeye de devam ediyoruz. Kar yağışı başlayana kadar da çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu çalışmalarımızı yaparken vatandaşlarımız olumsuz bir şekilde etkilendi. Şunu da belirtmekte fayda var. Bütün bu çalışmalar siz değerli vatandaşlarımıza daha sağlıklı ve kaliteli alt ve üstyapı hizmeti alabilmeniz içindir. Bu konuda bizlere anlayış gösteren bütün hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Çalışmalardan ötürü rahatsızlığımızdan dolayı da tüm hemşehrilerimizden özür diliyoruz” dedi.