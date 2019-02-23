Tatvan Belediyesinden büyük bir hizmet daha

Bitlis'in Tatvan Belediyesi tarafından yaptırılan Fuar Sergi ve Kongre Merkezi binası, halkın hizmetine sunuluyor.

Geçen yıl inşaatına başlanan ve kısa süre içerisinde tamamlanan Fuar Sergi ve Kongre Merkezi binası, Tatvan Belediyesinin himayesinde halka hizmet verecek. Fuar alanında çok amaçlı kongre merkezi, toplantı salonu ve sergi alanı şekilde inşa edilen Fuar Sergi ve Kongre Merkezi binasının, ilçede yapılacak olan düğün, nişan ve benzeri merasimler için Tatvan Belediyesi tarafından halkın hizmetine sunulacağı belirtildi.

Fuar Sergi ve Kongre Merkezinin fuar etkinliklerinin yanı sıra düğün ve nişan gibi merasimlerde halkın hizmetine sunulacağını ifade eden Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, halka hizmet adına çok sayıda projeyi hayata geçirdiklerini ve bunun yanında bu yapıyı da Tatvan'a kazandırmanın gururu içinde olduklarını söyledi. Başkan Aksoy, “Fuar alanında yapmış olduğumuz bu güzel binada fuar etkinlikleri yapılıyor. Burası aynı zamanda sergi ve benzeri aktivitelere de ev sahipliği yapıyor. Halkımızın talepleri doğrultusunda düğün ve nişan gibi merasimlerde de burayı vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Tatvanlı hemşehrilerimiz artık düğün, nişan ve benzeri önemli programlarını, etkinliklerini bu güzel mekanda gerçekleştirebilecek. Bu hizmetten faydalanmak isteyen vatandaşlarımızın belediyemiz bünyesindeki Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne başvuru yapmaları gerekiyor. Bütün Tatvan halkına hayırlı olmasını diliyorum” dedi.