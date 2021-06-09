Tatvan Belediyesinden cadde yenileme çalışması

Bitlis'in Tatvan Belediyesi tarafından Cumhuriyet Caddesi'nde gerçekleştirilen altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla Karayolları ekipleri tarafından yol yenileme çalışmalarına başlandı.

Tatvan Belediyesi tarafından ilçede gerçekleştirilen altyapı yenileme çalışmaları kapsamında ana hatların geçtiği Cumhuriyet Caddesi'nde ikinci etap altyapı yenileme çalışmaları tamamlanmıştı. Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri de bugün itibariyle yol yenileme çalışmalarına başladı. İskele Caddesi'nin kesiştiği noktadan Fuar Mahallesi Polis Noktasına kadar olan 1. etap yol yenileme çalışmalarına başlandı. Etap etap gerçekleştirilecek yol ve kaldırım yenileme çalışmaları ile Cumhuriyet Caddesi tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacak.

Altyapı yenileme çalışmalarında ana hatların bulunduğu Cumhuriyet Caddesi'nin tamamlandığını söyleyen Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, “Altyapı çalışmalarının en önemli unsuru olan ana hatların geçtiği Cumhuriyet Caddesi'ndeki 2. etap altyapı çalışmalarını tamamlayarak Karayolları Bölge Müdürlüğüne devrini yapmıştık. Karayolları ekipleri de bugün itibari ile yol ve kaldırım yenileme çalışmalarına başlandı. Tabi Cumhuriyet Caddesi'nde yol ve kaldırım yenileme çalışmaları ile birlikte refüj ve peyzaj çalışmaları ile cadde ışıklandırma çalışmalarını da beraberinde yapıyoruz. Caddemiz tamamlandığında şehrimize yakışır bir cadde olacak. Bunun yanında altyapının devam ettiği mahalleler var. Bu sene hem altyapımızı hem de üstyapımızı tamamlayarak en az 50 yıllık bir sorunu ortadan kaldıracağız” dedi.