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Tatvan Belediyesinden gülümseten paylaşım

Bitlis’in Tatvan Belediyesi, sosyal medya hesaplarından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı etiketleyerek yaptığı paylaşımla gülümsetti.

Bitlis'in Tatvan Belediyesi, sosyal medya hesaplarından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı etiketleyerek yaptığı paylaşımla gülümsetti.


Pandemi süreci ile birlikte alışkanlıkların yanı sıra havası da değişen Bitlis, normalleşmeye ilk olarak havası ve karıyla başladı. Tatvan Belediyesinin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda; hem yağan mart karına hem karla mücadeleye hem de başlatılan normalleşme sürecine dikkat çekildi.


Bakan Koca'nın etiketlendiği paylaşımda, “Mart kapıdan baktırsa da, ekiplerimizin kazma kürekli karla mücadelesi devam ediyor. Kar da yağdıysa normalleşmeye başladık demektir :)) @drfahrettinkoca” denildi.


Yapılan paylaşım kısa sürede birçok beğeni alıp gülümsettirdi.

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