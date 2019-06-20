Tatvan Belediyesinden sahil temizliği

Bitlis'in Tatvan Belediyesi tarafından başlatılan ‘Temiz Şehir Temiz Tatvan' kampanyası kapsamında Van Gölü sahilinde temizlik çalışması başlatıldı.

Tatvan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerce sahil şeridinde bulunan çöp yığınlarının ortadan kaldırılması ve akarsuların göle taşıdığı katı atıkların engellenmesi için iş makineleri ile hummalı bir çalışma yürütülüyor. Çalışmalarla ilgili açıklama yapan Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, kış aylarında sahilde biriken kirliliğin kıyıya vinçle indirilen kepçeyle temizlenmeye başlandığını söyledi. Geylani, “Geçtiğimiz günlerde başlattığımız temizlik kampanyası ile daha temiz ve yaşanılabilir bir Tatvan için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz mesai kavramı gözetmeksizin canla başla görevlerini icra ediyorlar. Bu çalışmaların neticesini olumlu bir şekilde görmeye başladık. Çalışmalarımız sadece mahalle ve caddelerimizle sınırlı değil. Doğu'nun göz bebeği sahilimizde de temizlik çalışmalarına aralıksız devam ediyoruz. Bu kapsamda sahil kesimlerinde bulunan ve özellikle kış aylarında oluşan kirlilikle ilgili de temizlik çalışmalarımıza başladık. Kısa süre içerisinde Van Gölü'nün Tatvan kıyı şeridini tamamen temizleyerek halkımızın hizmetine sunacağız” dedi.

“Sahile atık su terfi merkezi kuracağız”

Sahil kesiminin temizliğine önem verdiklerini ifade eden Başkan Geylani, “Altyapı projesine eklenmeyen ama kirli atıkların göle döküldüğü noktalarla ilgili geçtiğimiz ay çalışmalara başladık. Şu an sahil kısmında belirlediğimiz bir noktaya terfi (pompalama) tesisi ile ilgili proje çalışmasını başlattık. Yıllardan beridir gölümüzü kirleten bu atık suları da arıtma tesisine pompalayarak hem göl çevresindeki kötü kokulardan kurtulmuş olacağız hem de gölün kirlenmesini engelleyeceğiz” diye konuştu.