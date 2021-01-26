Tatvan Belediyesinden sıcak çorba ikramı

Bitlis'in Tatvan Belediyesi, Tatvan Devlet Hastanesi ve Tatvan Yaşam AVM önünde çorba ikram kulübesi kurarak vatandaşlara ücretsiz çorba ikramında bulunmaya başladı.

Geçtiğimiz günlerde ‘Kimse Üşümesin' projesiyle evsizlere sıcak yuva olan Tatvan Belediyesi, şimdi de ‘Çorbalar Bizden' projesi ile iki farklı noktada kurduğu stantla vatandaşlara ücretsiz çorba-ekmek ikramında bulunuyor. Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, “Paylaşmak bizim kültürümüzün bir parçasıdır. Tatvan Belediyesi olarak ilçemize ve vatandaşlarımıza layıkıyla hizmet etmek için çalışıyor ve projelerimizi hayata geçiriyoruz. Alt yapıdan üst yapıya, kültürel, sanatsal ve sosyal projelere kadar geniş bir çerçevede hizmet sunuyoruz. Geçtiğimiz günlerde ‘Kimse Üşümesin' projesi ile evsiz ve kimsesiz vatandaşlarımızın kış aylarında sıcak bir yuvaya kavuşması için başlattığımız projeye ek olarak bugün de ‘Çorbalar Bizden' projesini hayata geçirdik” dedi.

Tatvan Devlet Hastanesi önüne yerleştirilen ‘İkram Çeşmesi'nde hasta ve hasta yakınları başta olmak üzere hastane personeline sabah saat 09.00 12.00 arasında, Tatvan yaşam AVM önünde ise 15.00 ile 18.00 arasında çorba-ekmek ikramı yaptıklarının belirten Başkan Geylani, “Sosyal belediyecilik anlamında insan odaklı hizmetler üretmeye büyük önem veriyoruz. Hizmete sunduğumuz sıcak çorbalarımızı halkımıza ikram etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Vatandaşlarımız sabahın erken saatlerinde hastanemize gerek tedavileri gerekse de hasta ziyaretleri için gelirken bazen kahvaltı yapamıyorlar ya da tetkikler için yemek yemeden gelmek durumunda kalıyorlar. Bizde buradaki çorba ikramlarımızla hemşehrilerimizin gönüllerini ısıtmaya devam edeceğiz. Bütün hizmetlerimizi halkımızın refahı, huzuru ve mutluluğu için uyguluyoruz. Tatvan Belediyesi olarak, halkımıza hizmet etmek için çalışıyor ve projelerimizi teker teker hayata geçiriyoruz. Hayata geçirdiğimiz sosyal ve diğer hizmetlerimiz sayesinde vatandaşlarımızın yüzlerinde bir tebessüm oluşturmak, bir hayır duası almak bizim için yeterlidir. Gönüllerde yer almak bizim önceliğimizdir” dedi.