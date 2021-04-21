Tatvan Belediyesinden yeni park

Bitlis'in Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, yeni yapılacak olan park alanında incelemelerde bulundu.

Tatvan Belediyesi tarafından 8 bin metrekareden fazla alan üzerine yapılacak olan ve içerisinde çocuk oyun grubu, fitness alanı, koşu yolu, kamelyalar, pergoleler, basketbol sahası, bay-bayan WC ve yaşam merkezinin içinde yer alacağı park, Dumlupınar, Sosyal ve Aydınlar mahallesinin kesiştiği noktada bulunuyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, vatandaşın sahil bandının dışında da vakit geçirebilecekleri güzel alanlar yapılmaya başlandığını söyledi. Başkan Geylani, “Bugün burada 8 bin metrekareden fazla alan üzerine park yapımı için çalışmalara başladık. Kardeş belediyemiz olan Konya Karatay Belediyesi tarafından yapılacak olan park, üç mahallemizin kesiştiği ve herkesin rahatlıkla ulaşabileceği bir noktada bulunuyor. Yapacağımız parkta çocuk oyun grubu, fitness alanı, koşu ve yürüyüş yolları, kamelyalar, pergoleler, basketbol sahası, bay-bayan WC ve yaşam merkezi yer alacak. Bildiğiniz üzere yaşam merkezleri projelerimiz arasında yer alıyordu. Yaşam merkezini detaylandırırsak; taziye evi, muhtar odası, kadınlar için kurs alanları, çocuklar için etüt salonları olacak. İnşallah kısa sürede tamamlayıp mahalle sakinlerimizin hizmetine sunacağız” dedi.