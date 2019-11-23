Tatvan Can Hastanesi'nden ‘Öğretmenler günü' indirimi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Özel Tatvan Can Hastanesi 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında, öğretmenlere özel Check-Up, beslenme ve diyetisyenlik ile lazer epilasyon ve saç ekim hizmetlerinde indirim yapıyor.

Özel Tatvan Can Hastanesi tarafından başlatılan ve 15 Aralık tarihine kadar sürecek olan kampanyaya ilişkin yapılan açıklama, “Check-Up ücretlerinde yüzde 20, beslenme ve diyetisyenlik hizmetlerinde yüzde 25, lazer epilasyon hizmetinde yüzde 20, saç ekiminde yüzde 10 indirim uygulanacak. Yaş, cinsiyet ve risk faktörlerine göre belirlenen; 1- kapsamlı kadın Check-Up, 2- kapsamlı erkek Check-Up, 3- çocuk Check-Up, 4- kanser Check-Up, 5- diyabet Check-Up paketleriyle genel sağlık taraması yapılacak. Sağlık bakanlığı Ulusal Kanser Tarama Programında yer alan meme kanseri, rahim ağzı kanseri ve bağırsak kanserine yönelik taramaların da yer aldığı Check-Up paketlerinde Kadın Hastalıkları ve Doğum, kardiyoloji, dahiliye, genel cerrahi, üroloji, kulak burun boğaz ve göz hastalıkları muayeneleri yer almaktadır. Özel Tatvan Can Hastanesinin kapsamlı Check-Up paketlerinde yapılan kardiyolojik testlerden EKO ve EKG, radyolojik görüntülemeden beyin MR, Akciğer filmi, mamografi, tiroid USG, tüm karın USG ve Meme USG, laboratuar testlerinden 18 parametreli hemogram, biyokimya, hormon, idrar testi, dışkı testi ve smear testi ile önemli sağlık sorunları hakkında bilgi edinebilirsiniz” denildi.