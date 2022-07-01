“Tatvan Doğu Anadolu Fuarı Kültür ve Sanat Festivali” kortej yürüyüşüyle başladı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bu yıl 54'üncüsü gerçekleştirilen “Tatvan Doğu Anadolu Fuarı Kültür ve Sanat Festivali” kortej yürüyüşü ile başladı.

Tatvan Belediyesi tarafından 54'üncüsü düzenlenen ve 3 gün sürecek olan “Tatvan Doğu Anadolu Fuarı Kültür ve Sanat Festivali”, bugün itibariyle büyük bir coşku ile başladı. Fuar için Türkiye'nin dört bir yanından gelen yüzlerce vatandaş ve yöre halkı, Tatvan'da bulunan bir alışveriş merkezinin önünde bir araya geldi. Halaylar çeken kalabalık, daha sonra Cumhuriyet Caddesi'nde atlı birliklerle 50 metrelik Türk bayrağını açarak yürüyüşe başladı. Tatvan sahilindeki etkinlik alanına gelen kalabalık, burada halk oyunları gösterilerini izledi.

Daha sonra bir konuşma yapan Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, "Uzun bir aradan sonra fuarı tekrardan başlattık. 3 gün sürecek festivalde binlerce etkinlik halkımızın hizmetine açıldı. Tatvan'ımıza ne yaparsak az kalır. 54'üncüsünü düzenlediğimiz Tatvan Doğu Anadolu Fuarı büyük bir heyecanla başladı. Halkımız için daha çok koşturacak, daha fazla yatırım için gece gündüz çalışacağız. Cumhurbaşkanımızın gösterdiği istikametten ayrılmadan halkımızın hizmetkârı olmaya devam edeceğiz. 3 gün boyunca sürecek fuar etkinliklerimize tüm hemşehrilerimizi bekliyorum" diye konuştu.

Tatvan'ın günden güne marka şehir haline geldiğini dile getiren Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir ise "Tatvan'ımız; devletimiz, hükümetimiz ve özel sektör yatırımlarıyla günden güne gelişen marka bir şehir haline gelmiştir. Bu şehirde kültür sanat etkinliklerinin artması oldukça önemlidir. Tüm halkımıza iyi eğlenceler diliyorum" dedi.

Tatvan'ın 2 yıldır pandemiden dolayı festivale ve eğlencelere susadığını söyleyen Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay da, "Birbirinden kıymetli değerli hizmetler yapan ve Tatvan'a bir şeyler katmak için gecesini gündüzüne katan ve bu programa emek veren Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani'ye ve ekibine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Programa Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, il ve ilçe protokolü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile yüzlerce vatandaş katıldı.