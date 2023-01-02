Tatvan Doğu Anadolu Kitap Fuarı okur severlerle buluştu

Bitlis'in Tatvan Belediyesi tarafından ilki düzenlenen Tatvan Doğu Anadolu 1. Kitap Fuarı törenle başladı.

Tatvan Belediyesi ev sahipliğinde 'En İyi Dost Kitaptır' temasıyla ilki gerçekleştirilen Tatvan Doğu Anadolu 1. Kitap Fuarı, Yaşam Alışveriş Merkezinde (AVM) kitapseverlere kapılarını açtı. Tatvan Belediyesi kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde ilk kez kapılarını açan fuarda yüzlerce yayınevi, 120'den fazla yazar, şair, konuşmacı ve sanatçı okur severler ile buluşacak. Bitlis İl Müftüsü Mehmet Feysal Geylani tarafından dualar eşliğinde protokol üyelerinin kurdele kesimi ile başlayan fuar, İstiklal Marşı'nın okunması ve Tatvan Belediyesi Halk Oyunları ekibinin gösterisiyle devam etti.

“Bitlis çok ciddi bir değişim, yenileşme ve gelişme gösteriyor”

Bitlis ilinin bir tabiat harikası olduğunu belirten Bitlis Valisi Oktay Çağatay ise “Bitlis çok ciddi bir değişim, yenileşme ve gelişme gösteriyor, hepimiz farkındayız. Allah nasip etti, Bitlis'in o hak ettiği kadim merkezdeki kadim yapıyı ortaya çıkarmaya başladık. Muazzam bir proje yürüyor. Allah devletimize zeval vermesin. Bütün muslukları da sonuna kadar aştılar, önümüzdeki yaz ayında inşallah Bitlis merkezimiz bütün altyapısıyla beraber Türkiye ve dünyaya armağan edeceğiz. Bir kısım tarihi güzellikleri saymakla bitmiyor. Van Gölü'yle, krater gölüyle, Ahlat'ı, Adilcevaz'ı, Güroymak'ı, Hizan'ı her biri adeta birer tarih ve tabiat harikası. Allah nasip ederse önümüzdeki günlerde biz milyonlarca insanı Bitlis'te misafir edeceğiz. Bunun kıymetini hepimiz biliyoruz” ifadelerini kullandı.

Programın açılış konuşmasını yapan Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, yeni yılda yüz binlerce kitabı yüz binlerce okuyucu ile buluşturduklarını dile getirerek, “Bitlis 5 bin yıllık kadim bir şehir. Bitlis, köklerine kadar medeniyet kokan ve kültürü yaşayan bir şehir. Medeniyetin beşiği denilen yerlerden biri de Bitlis'tir. Bunun şaheserleri elimizde zaten görebiliyoruz ve birçok İslam aleminin alimini, bilim insanının yetiştirdiği bir şehirde yaşıyoruz. Belediyecilik bir şehrin altyapısını, üstyapısını, sosyal tesislerini yaparken bir yandan da sosyal, kültürel ve sanatsal altyapısını da oluşturmak zorundadır. Tatvan, kültür ve sanatın şehri. Nasip olursa bu yıl 55'incisini düzenleyeceğimiz bir Doğu Anadolu Fuarı olacaktır. Ama maalesef bir kitap fuarı bugüne kadar yapamamıştık. Bu da bize nasip oldu. İnşallah burada açtığımız fuar memleketimize hayırlara vesile olur. Burada birçok insanımız, gencimiz bir şekilde faydalanır” diye konuştu.

“Avrupalılar okuyor ama Müslümanların kütüphaneleri boş”

Yazar İhsan Süreyya Sırma da, “Batı'da yaklaşık 40 sene yaşayan birisi olarak maalesef rolleri değiştik. Avrupalılar okuyor ama Müslümanların kütüphaneleri boş. Allah lütfetti ben bütün İslam dünyasını gezdim. Elhamdülillah bugünlere geldik. Kitap fuarı Tatvan'da yerini buldu. İnşallah bu devam eder. Sadece ülkemizde değil bunu tarihçi olarak söylüyorum. Uzun yıllar bizim ülkemiz İslam dünyasının liderliğini yaptı. Maalesef oralarda da okuma azaldı. Ama yeni jenerasyonun bu şekilde bir atılım yapması, kitaba değer vermesi doğrusu beni çok sevindiriyor. Benim evim yok, tarlamda yok ama çokça kitabım var. Binlerce kitap gençlere sunuldu. İyi bir fırsat ayaklarına geldi ve inşallah bunu değerlendirebilirler” şeklinde konuştu.

Protokol üyeleri fuardaki stantları gezerek kitaplar ve yayınlar hakkında da bilgiler aldı.

2-11 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek olan fuarın açılışına Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Tatvan Kaymakamı Dr. Remzi Demir, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, konuk yazarlar, şairler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

10 gün boyunca 10.00- 21.00 saatleri arasında açık olacak kitap fuarında İhsan Süreyya Sırma, Gülşen Gazal, Fatih Duman, Serdar Tuncer, Vehbi Vakkasoğlu, Yasin Aktay, Ahmet Bulut, Halit Ertuğrul, Mustafa Armağan, Osman Bostancı, Yusuf Kaplan, Sıtkı Aslanhan, Nihat Hatipoğlu, Ahmet Şimşirgil'in yanı sıra çok sevilen yazar ve şairler vatandaşlarla bir araya gelecek.

Öte yandan, fuarın ilk gününde sevilen sanatçı Gönül Dilan, saat 18.00'da müzik severlerle buluşacak.