Tatvan “Gelin Kardeş Olalım” projesi

Bitlis'in Tatvan ilçesi ile Antalya'nın Kumluca ilçesi, "Gelin Kardeş Olalım" projesi kapsamında kardeş ilçe oldular.

Hazırlanan projenin kardeşlik protokolünü imzalamak üzere Antalya'ya giden İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Özkan ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Kurban, Kumluca Kaymakamlığı yetkilileriyle protokol imzaladı. İmzalanan protokol kapsamında 3 yıl süreyle devam edecek projenin startı verilmiş oldu.

Projenin ilçe için hayırlı olmasını dileyen Kaymakam Mehmet Ali Özkan, “Tatvan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından yapılan proje kabul edilmiş ve Antalya ilinin Kumluca ilçesi ile Tatvan ilçemiz kardeş ilçe olarak eşleştirilmişlerdir. Gelin Kardeş Olalım projesi, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı il, ilçe tarım ve orman müdürlükleri arasında kurulan karşılıklı bilgi alışverişi ve ortak çalışmalara dayanan bir ortaklık projesidir. Kardeş ilçe ortaklıkları, bölgelerde üretim yapan çiftçilere, il ve ilçe müdürlükleri çalışanlarına ve topluma karşılıklı yarar sağlayacak ortak konuların ele alınması açısından önem arz etmektedir. Gelin Kardeş Olalım projesi, aynı zamanda ilçeler arasında kurulması planlanan karşılıklı bilgi alışverişi ve ortak çalışmalara dayanan bir ortaklık projesi olup, ilçeler arasında karşılıklı teknik ziyaretler, çiftçi ve sektör toplantıları ile ortak proje uygulamalarını içermektedir. Bu anlamda proje oldukça önem arz eden bir projedir. Ben bu vesile ile projenin gerek ilçemiz ve gerekse Kumluca ilçemiz için hayırlı olmasını diliyor, projenin yürütücülüğüne yapacak olan Tatvan Tarım ve Orman Müdürümüze başarı ve kolaylıklar diliyorum” diye konuştu.