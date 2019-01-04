Tatvan Halk Eğitim Merkezinden 2018 yılı değerlendirmesi

Bitlis'in Tatvan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından 2018 yılında toplam 630 kurs açılırken, kurslara ise toplam 11 bin 655 kursiyer katıldı.

Tatvan İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, 2018 yılı değerlendirmeleri kapsamında Tatvan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün 2018 yılı çalışmalarını değerlendirdi. Tatvan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün 2018 yılında yapmış olduğu çalışma ve açmış olduğu kurslarla ilgili bilgi veren Kaymakam Özkan, “Tatvan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü olarak 2018 yılında mesleki kurslar adı altında toplam 136 kurs açtık, bu kurslarımıza bin 356 erkek ve bin 680 kadın olmak üzere 3 bin 36 kursiyer katılım gösterdi. Sosyal ve sportif kurslar adı altında toplam 144 kurs açtık, bu kurslarımıza bin 681 erkek ve bin 91 kadın olmak üzere toplam 2 bin 772 kursiyer katılım gösterdi. 1 Eylül 2017 – 18 Aralık 2018 tarihleri arasındaki 1. kademe okuma yazma kursu kapsamında toplam 177 kurs açtık. Bu kurslarımıza 339 erkek ve 2 bin 168 kadın olmak üzere toplam 2 bin 507 kursiyer katılım gösterdi. 1 Eylül 2017 – 18 Aralık 2018 tarihleri arasındaki 2. kademe okuma yazma kursu kapsamında ise, toplam 31 kurs açtık. Bu kurslarımıza 149 erkek ve 360 kadın olmak üzere toplam 509 kursiyer katılım gösterdi. Bu manada; Tatvan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü olarak 2018 yılında mesleki kurslar, sosyal ve sportif kursları, 1. ve 2. kademe okuma - yazma kursları ve genel kurslar kapsamında toplam 630 kurs açmış olduk. Açmış olduğumuz bu kurslarımıza 4 bin 865'si erkek ve 6 bin 790'ı kadın olmak üzere toplam 11 bin 655 kursiyer katılım göstermiştir” dedi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde 2019 yılında da açılan kurs sayısının artarak devam edeceğini kaydeden Kaymakam Mehmet Ali Özkan, emek ve katkılarından dolayı Tatvan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kazım Acar ve personellerine teşekkürlerini ileterek, başarı dileğinde bulundu.