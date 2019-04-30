Tatvan heyetinden kardeş ilçe Kumluca'ya ziyaret

Bitlis'in Tatvan ilçesinden bir heyet, "Gelin Kardeş Olalım" projesi kapsamında kardeş ilçe olan Antalya'nın Kumluca ilçesini ziyaret etti.

Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Gelin Kardeş Olalım" projesi kapsamında Kumluca ilçesi ile kardeşlik protokolü imzalayan Tatvan ilçesi, çalışmalara başladı. İmzalanan protokol kapsamında Tatvan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Kurban, Tatvan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Şefik Kızılca, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden teknik personeller ve köylerden 12 çiftçiden oluşan Tatvan heyeti, kardeş ilçe Antalya'nın Kumluca ilçesine 3 günlük bir ziyaret gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen 3 günlük ziyaret kapsamında Tatvan heyeti; Kumluca Kaymakamlığı, Kumluca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kumluca Ziraat Odası, Olympos Fide Üretim Tesisi, domates serası ile meyve ve sebze paketleme tesisini ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyaretle ilgili değerlendirmede bulunan Tatvan Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ali Kurban, ziyaretlerin devam edeceğini söyledi. Tatvan heyeti olarak gerçekleştirdikleri ziyaretin oldukça verimli geçtiğini ifade eden Kurban, “Tatvan ilçemiz ile Antalya'nın Kumluca ilçesi arasında ‘Gelin Kardeş Olalım' projesi kapsamında imzalanan kardeş ilçe protokolü neticesinde hazırlamış olduğumuz ‘Domates Üretimi ve Fide Yetiştiriciliği Projesi' kabul edilmişti. Bu kapsamda da geniş kapsamlı bir heyetle birlikte 24-26 Mart 2019 tarihleri arasında Antalya'nın Kumluca ilçesine ilk ziyaretimizi gerçekleştik. Gerçekleştirdiğimiz ziyaretimiz oldukça verimli geçti. Domates Üretimi ve Fide Yetiştiriciliği Projesi Tatvan-Kumluca ilçeleri arasında kurulması planlanan karşılıklı bilgi alışverişi ve ortak çalışmalara dayanan bir ortaklık projesidir. Bu bilgi aktarımı karşılıklı olarak hem Tatvan ilçemizde hem de Kumluca ilçesinde çiftçi toplantısı, çiftçi ziyareti ve işletme ziyareti şeklinde gerçekleştirilecektir. Bu proje kapsamında Antalya'nın Kumluca ilçesine ilk ziyaretimizi gerçekleştirdik. Bu ziyaretimizde özellikle çiftçilerimiz Kumluca ilçesindeki seraları, domates fidesi üretim seralarını ve meyve ve sebze paketleme tesisini gezme ve teknik konularda bilgi alma şansı buldular. Proje kapsamında ziyaretlerimiz devam edecektir. Ben bu vesile ile projenin şimdiden ilçemize ve çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.