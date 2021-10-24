İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Tatvan-Hizan karayolunda kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Bitlis’in Tatvan-Hizan karayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

Bitlis'in Tatvan-Hizan karayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Tatvan-Hizan karayolu üzerinde bulunan Kırkbulak köyü mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 13 AHH 394 plakalı Renault Fluence marka otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında L.Ö. isimli kadın hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin bilgi vermesi üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevke dildi. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Tatvan Devlet Hastanesine kaldırırken, kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.