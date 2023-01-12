Tatvan Kitap Fuarı sona erdi

Bitlis'in Tatvan Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen Tatvan Doğu Anadolu 1. Kitap Fuarını 60 binin üzerinde kişi ziyaret etti.

Bu yıl 2-11 Ocak tarihleri arasında ilki düzenlenen ‘Tatvan Doğu Anadolu 1. Kitap Fuarı' sona erdi. Birbirinden değerli yayınevlerini, yazarları ve okurları ağırlayan ve onlarca kültür etkinliği ile yüzlerce imza gününe ev sahipliği yapan Tatvan Doğu Anadolu 1. Kitap Fuarını 60 binin üzerinde kişi ziyaret etti. ‘En İyi Dost Kitaptır' sloganı çerçevesinde düzenlenen fuar, ilçenin en önemli kültürel etkinlikleri arasına girmeyi başardı.

Bitlis merkez ve ilçeler başta olmak üzere çevre illerden vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği kitap fuarı, yetişkinlerin yanı sıra çocuklar için de dolu dolu geçti. Bin 200 metre kare kapalı alanda hizmet veren fuara 70 yayın evi katılım gösterdi. Kitapseverlerin indirimli kitap aldıkları ve sevdikleri yazarlarla tanışma fırsatı yakaladıkları Tatvan Doğu Anadolu 1. Kitap Fuarı, 10 gün boyunca edebiyat ve kültür dünyasına da ciddi katkı sağladı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, 10 gün boyunca yüz binlerce kitabı okur severler ile buluşturduklarını ifade ederek, “Kitap fuarımız, yazarlarla okurların buluşması açısından güzel bir ortam oldu. Tatvan Yaşam AVM önünde kurduğumuz çadırda 70 yayınevi ve 100 binlerce kitap okur severlerle buluştu. Yazarlarımız söyleşi ve imza günlerinde okurları ile bir araya geldi” dedi.

"Fuarı geleneksel hale getireceğiz"

İlkini düzenledikleri fuarın sadece Tatvan'da yaşayan vatandaşların değil tüm bölge halkının ilgisini çektiğini vurgulayan Başkan Geylani, “Beklediğimizin çok üzerinde bir ilgi ile karşılaştık. Fuarda 100 binlerce kitap okuyucuların beğenisine sunuldu. Bu yıl ilk kez düzenlenen fuarı daha da büyüterek geleneksel hale getireceğiz” ifadelerini kullandı.

Fuara, Ahmet Şimşirgil, İhsan Süreyya Sırma, Vehbi Vakkasoğlu, Gülşen Gazel, Fatih Duman, Serdar Tuncer, Yasin Aktay, Ahmet Bulut, Halit Ertuğrul, Mustafa Armağan, Osman Bostancı, Yusuf Kaplan, Sıtkı Aslanhan, Nihat Hatipoğlu ve onlarca yazar katıldı.