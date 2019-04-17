Tatvan Liman Başkanlığından 2 bin 936 kişiye ‘Denizci' belgesi

Tatvan Liman Başkanlığı tarafından Bitlis ile Van'da yapılan sınavlar neticesinde 2 bin 936 kişiye ‘Amatör Denizci Belgesi' verildi.

Tatvan Liman Başkanlığı tarafından düzenlenen Amatör Denizci Belgesi sınavı ile ilgili bilgi veren Tatvan Liman Başkanı Abdurrahman Aki, 12 sınavla 2 bin 936 kişiye Amatör Denizci Belgesi verildiğini söyledi. Düzenlenen sınava yoğun bir ilgi olduğunu ifade eden Liman Başkanı Aki, “Projeye 2 Ekim 2018 tarihinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Mehmet Cahit Turhan'ın takdimi ile start verildi. Bakanlık tarafından başlatılan bu projenin amacının etrafı denizlerle çevrili olan Türkiye'de insanların denizle daha fazla kucaklaşması amaçlanmaktadır. Türkiye Cumhuriyetinin 100. kuruluş yıldönümü olan 2023 yılına kadar en az 1 milyon Amatör Denizci Belgesi sahibi vatandaşımızın olması hedefleniyor. Bu kapsamda devam eden çalışmalarımız neticesinde Tatvan ile Van'da yapılan kurslar ve 12 sınav sonucunda 2 bin 936 kişiye Amatör Denizci Belgesi verildi. Uluslararası geçerliliği olan bu belgeye, çevre il ve ilçelerden de yoğun talep var. Talepler doğrultusunda Tatvan'da açtığımız kurslar sonucunda yapılacak olan sınavlarda başarı elde edenlere Amatör Denizci Belgesi vereye devam edeceğiz” diye konuştu.