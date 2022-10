Tatvan Nemrut Krater Gölü Cup ulusal tenis turnuvası açılışı yapıldı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde düzenlenen ‘Tatvan Nemrut Krater Gölü Cup' ulusal tenis turnuvası düzenlenen törenle açıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Türkiye Tenis Federasyonu ve Tatvan Belediyesi'nin işbirliğiyle kentte ilk defa düzenlenen ‘Tatvan Nemrut Krater Gölü Cup' ulusal tenis turnuvası düzenlenen törenle start aldı. Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut Krater Gölü'nün tanıtılması ve tenis sporunun tabana yayılması amacıyla kentte ilk kez düzenlenen ‘Tatvan Nemrut Krater Gölü Cup' ulusal tenis turnuva öncesi Eski Ofis Arazisi Tenis Kortunda açılış programı düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programın ardından halk oyunları gösterisi yapıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Tenis Eğitmeni Cihat Aksu, ”Bu yola ilk çıktığımda en büyük hayalim ilçemizde tenisi tabana yayarak herkesin ulaşabileceği bir branş haline getirmekti. Şimdi görüyorum ki bu hayalimi büyük ölçüde gerçekleştirebilmişim. Siz değerli tenis severleri bu çatı altında görmek ve bana göstermiş olduğunuz inanç ve destekleriniz beni daha büyük hayallere sürüklüyor. Bu hayallerimden bir tanesi bir yıl içinde il ve ilçemizden tenis milli takımımıza sporcular göndermektir. Siz değerli büyüklerimden ve kıymetli tenis severlerden böylesine destek gördüğüm sürece bugün yaptığımız ulusal turnuva yarın yapacağımız uluslararası turnuvalar daha niceleri için hayallerine giden yolda sadece bir basamak olacaktır. Bu tesisi bizlere kazandıran Gençlik ve Spor Bakanımıza ve emeği geçenlere teşekkür eder, ayrıca bana olan güven ve desteklerinden ve bu harika tesisi bizlere kazandırılmasında çok büyük emekler sarf eden Belediye Başkanımız Mehmet Emin Geylani'ye şahsım ve sporcularım adına teşekkür ederim” dedi. Kısa bir sürede uluslararası düzeyde yapılan tesislerin bugün sporcular ile buluştuğunu belirten Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, "Göreve geldiğimiz zaman denizle ilgili bu sahanın herhalde yarısı kadar olmayan 1 tenis sahamız vardı. Sağ olsunlar 10 sene önce o da yoktu. Tabii her şey hayal etmekle başlar. Biz projelerimizi içinde büyük yatırımlarımızı içinde spor kompleksleri de vardı. Tabii 10 yıl önce oynamak istediğimiz zaman maalesef Tatvan'ın hiçbir yerinde bırakın tenisi basket oynayabileceğiniz 1 saha bile yoktu. Sadece 2 tane halı sahanın dışında ve Gençlik Spor il müdürlüğümüzün kapalı 1 spor salonundan başka 1 tesisimiz bulunmamaktaydı. Geçen sene Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu ilimizi ziyaret etti. Bitlis'in yaş ortalamasının yüzde 65'i 0 da 30 yaş arası. Yani çok genç bir nüfusa sahibiz ve çok hareketli, çok istekli bir genç potansiyelimiz var. Buna karşılık yeterli 1 tesis alanımız yoktu maalesef. Bakanımız Tatvan ziyaretinde bu genç profili ve isteği görünce sağ olsunlar bizi kırmadılar. Yaklaşık 60 gün gibi kısa sürede ikisi kapalı, ikisi açık uluslararası standartlarda tenis kortları yaptı. 2 sene önce oynayabileceğiniz 1 tenis sahası yokken elhamdülillah bugün turnuvaların müsabakaların yapıldığı tenis sahası kazandırmış olduk” diye konuştu.

Tatvan'da gelecek yıllarda uluslararası turnuvaların gerçekleşeceği müjdesini veren Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, "Türkiye Tenis Federasyonu olarak her zaman hayalleriyle gerçeği bütünleştirmeye çalışan stratejiler ürettik hep. Hayallerimiz Türkiye'nin her noktasında tenisin oynanabilir, yapılabilir ve herkes tarafından sevilebilir olduğunu her fırsatta, her projemizde ispat etmeye çalıştık. Gerçekten tenis artık herkes tarafından oynanabilir, savunabilir olduğunu gördük, görmeye başlıyoruz. Bunu elbette yapabilmek adına başta Gençlik ve Spor Bakanlığımızın ve Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun özellikle sporu tabana indiriyoruz ilkesiyle talimatlandırmış olduğu noktasında şükrediyorum. Hedefimiz, hayallerimiz, çocuklarımızın hem ülkesinde hem uluslararası alanda başarılar elde etmesi için uğraşacağız. Buralarda böylesine güzel bir tesisin olabileceğini de işin doğrusu bu kadar beklemiyorduk. Ama geldik gördük ki 200'e yakın sporcumuzun heyecanla katılacağı bir turnuva bu alanda gerçekleşecek ve bu alan iki kapalı iki açık kortuyla da gelecekte uluslararası turnuva yapılmasını planlıyoruz. Ama biz Türkiye Tenis Federasyonu olarak bunu da bir sorumluluk, bir taahhüt olarak biliyoruz ki bundan sonra Tatvan'da uluslararası turnuva da yapacağız" dedi.

Programın sonunda Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı (TTF) Cengiz Durmuş protokol üyelerine plaket takdiminde bulundu. Tatvan Belediyesi ev sahipliğinde 29 Eylül ve 2 Ekim tarihleri arasında düzenlenen turnuvaya Türkiye'nin dört bir yanından yaklaşık 200 başarılı sporcu katılım sağladı. 4 gün boyunca kıyasıya mücadelenin olacağı turnuvada dereceye giren sporculara kupa, madalya ve çeşitli hediyeler verilecek.

Programa, Türkiye Tenis Federasyonu(TTF)Başkanı Cengiz Durmuş, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, çok sayıda sporcu ve vatandaş katıldı.