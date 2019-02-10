Tatvan polisinden çocuklara müzik kursu

Bitlis'in Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Bürosu tarafından öğrencilere enstrüman ve bağlama kursu veriliyor.

Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında hazırlanan Genç Umutlar isimli proje kapsamında 31 öğrenciye 3 ay boyunca kurslar verilecek. Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “Çocuklarımızı bilinçlendirmek, suç ve suç ortamlarından uzak tutmak, sosyal bir birey haline getirmek ve daha iyi bir yaşam koşuluna sahip olmaları amacıyla, Dumlupınar Ortaokulunda eğitim gören 15 öğrenciye, 3 ay süreyle enstrüman ve bağlama kursu, Tatvan Anadolu Lisesinde eğitim gören 16 öğrenciye ise 3 ay süreyle resim kursu düzenlenmiştir. Kurslara katılan öğrencilerimiz için Tatvan Kültür Merkezinde resim sergisi ve müzik dinletisi düzenlenmiştir. Programa, İl Emniyet Müdürümüz, Tatvan Kaymakamımız, Tatvan İlçe Emniyet Müdürümüz, kurum amirleri ve öğrenciler katılmıştır. Ayrıca proje kapsamında, ilçemiz merkezinde liselerde eğitim görmekte olan yaklaşık 3 bin öğrenciye terör örgütleri ve faaliyetleri hakkında eğitim seminerleri verilmiş ve 250 öğrenciye kırtasiye malzemesi, 100 öğrenciye okul kıyafetleri alınarak eğitimlerine destek verilmiştir. Ayrıca öğrencilerimiz ile ilgili TDP Büro Amirliğimiz tarafından düzenlenen çeşitli faaliyetler devam etmektedir” denildi.