Tatvan Satranç Kulübü lig şampiyonu oldu

Türkiye Satranç Süper Liginde Bitlis'i temsil eden Tatvan Satranç Eğitim Derneği Spor Kulübü, büyük bir başarıya imza atarak ligi şampiyon olarak tamamladı.

Spor alanında birçok dalda başarıyı gelenek haline getiren Tatvan, satrançta da büyük başarı elde etti. Bitlis'i ve Tatvan'ı temsilen Türkiye Satranç Federasyonu tarafından 17 - 28 Temmuz tarihleri arasında Konya'da düzenlenen 2018 - 2019 Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi'nde mücadele eden Tatvan Satranç Eğitim Derneği Spor Kulübü, lig şampiyonu oldu. Birçok büyük kulübün mücadele ettiği ligde büyük başarıya imza atan Tatvan Satranç Eğitim Derneği Spor Kulübü, kente başarı gururu yaşattı.

Elde edilen başarıyla ilgili değerlendirmede bulunan Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, büyük bir başarı göstererek Türkiye Satranç Süper Ligi şampiyonu olan Tatvan Satranç Eğitim Derneği Spor Kulübü'ne tebriklerini iletti. Ligde Bitlis ve Tatvan'ı en iyi şekilde temsil ederek ulusal bir başarıya imza atan kulüp yöneticileri ve oyuncularına teşekkürlerini ileten Kaymakam Mehmet Ali Özkan, kulübümüze başarılarının devamını diledi.

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani ise, “Büyük bir başarı göstererek Türkiye Satranç Süper Ligi şampiyonu olan Tatvan Satranç Eğitim Derneği Spor Kulübü'nü tebrik ediyorum. Tatvan'ımızın adını böyle zorlu bir ligde duyuran kulüp yöneticileri ve oyuncularına teşekkür ederiz” dedi.

Kulüp yöneticileri de, elde ettikleri başarıdan ötürü mutlu olduklarını dile getirerek, elde edilen büyük başarıyı Bitlis'e armağan ettiklerini ifade ettiler.