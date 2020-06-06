Tatvan'a 2 bin metre karelik kapalı sera

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, bölge için örnek teşkil eden 2 bin metre kare kapalı alana sahip sera yapıldı.

Antalya'nın Kumluca ile Tatvan ilçeleri tarafından yürütülen “Domates Üretimi ve Fide Yetiştiriciliği Projesi” kapsamında Tatvan'da ilk yatırım hayata geçirildi. İlçede tarım sektöründe faaliyet gösteren Adacity firması tarafından Adabağ Köyünde hayata geçilen yatırım ile tek çatı altında 2 bin metrekare kapalı alana sahip sera yapıldı. Konuyla ilgili konuşan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Kurban, ‘Gelin Kardeş Olalım' projesinin Tatvan'da ilk meyvesini verdiğini ifade ederek, yapılan yatırımın önemine dikkat çekti. Kurban, “Antalya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Koordinatörlüğünde yürütülen “Gelin Kardeş Olalım Projesi” kapsamında Kumluca ile Tatvan ilçeleri tarafından ‘Domates Üretimi ve Fide Yetiştiriciliği Projesi' yürütülmektedir. 2019 yılında her iki ilçenin ziyaretleri, hem çiftçi hem de teknik elemanların katılımıyla gerçekleştirildi. Bu proje ile çiftçilerin bilgi ve tecrübe paylaşımı ile eğitim ve pratik uygulamaları ile daha fazla üretim ve dolayısı ile daha fazla maddi kazanç sağlanması hedeflenmektedir” dedi.

İlçenin 15 bin dekar domates ekim alanına sahip olduğuna ve 120 bin ton domates üretildiğine dikkat çeken Kurban, “Üretimimizin tamamı açıkta tarla domatesi şeklinde yapılmaktadır. Örtü altı domatesi ilçemizde bulunmamaktaydı. Ancak 2019 yılında uygulanan Gelin Kardeş Olalım projesi sonucu Adabağ köyümüzde 2 bin metrekare kapalı alana sahip sera yapılmıştır. Bu ilk seramız bölge için örnek teşkil etmektedir. Bu manada; Adacity firması tarafından kurulan seranın üreticimize bol kazanç getirmesini, ilçemize de hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.