Tatvan'a 400 bin metrekare yeşil alan kazandırıldı

Bitlis'in Tatvan Belediyesi tarafından hayata konulan projeler sayesinde 4 yıl içinde ilçe merkezine 400 bin metrekare yeşil alan kazandırıldı.

Van Gölü'nün Tatvan ilçe sahilini tamamen yeşil alanla çevreleyen Tatvan Belediyesi, ilçe merkezindeki belirli alanlara da parklar ve mesire alanları kazandırdı. Ayrıca, yürüyüş ve spor alanları oluşturan Tatvan Belediyesi, mahallelere de semt parkı kazandırıyor. Tatvan ilçesinin Akdeniz, Ege ve Karadeniz sahilinden hiçbir farkı kalmadığını kaydeden Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, “Van Gölü kıyı şeridinde bulunan İşletme Mahallesi'ne 80 dönüm yeşil alan ve park, 70 dönüm de mesire alanı, Sahil Mahallesi'ne 90 dönüm yeşil alan ve park, Çağlayan Mahallesi'ne 75 dönüm mesire alanı, Feribot mevkiinde 35 dönüm yeşil alan ve park kazandırdık. Aynı zamanda çevre düzeni çalışmaları da yapıldı. Bununla birlikte ilçe sahilimizi yaklaşık 400 dönüm yeşil alanla kaplamış olduk. Bu yeşil alan ve parklarda, aileler ve bireyler için her türlü imkan dizayn edilerek halkımızın hizmetine sunulmuştur” dedi.

Sahildeki yeşil alan, park ve mesire alanı çalışmalarını tamamladıktan sonra mahallelere yöneldiklerini belirten Başkan Aksoy, “İstasyon ve Kültür mahallesi arasında 10 dönüm, Pınarbaşı ve Dumlupınar mahallesi arasında ise 3 dönüm yeşil alan ve park çalışması yaparak halkımızın hizmetine açtık. Yapılan parklarda çocuk oyun gurupları, oturma bankları, kamelyalar, spor grupları ve yürüyüş alanları yer alıyor. Çalışmalarımız farklı bölgelerde ve mahallelerde devam edecek” şeklinde konuştu.

Önceden bataklık olan ve inşaat artıklarıyla dolu olan alanları yeşil alana çevirerek Tatvan'a kazandırdıklarını vurgulayan Başkan Aksoy, “Bölgenin inci kenti, sahil kenti, liman kenti olan Tatvan'a güzel hizmetler yapmak ve yeşili arttırmak amacıyla park çalışmaları yaptık. Şu an Feribot Parkı'ndayız ve buradaki parkımızdan Şirinevler, Bahçelievler, Karşıyaka mahallelerindeki vatandaşlarımız faydalanıyor. Feribot mevkiinden Tatvan çıkışına kadar olan kısımda yürüyüş ve bisiklet yolu yaptık. Yaklaşık 8 kilometre olan bu güzergahta aynı zamanda spor gruplarımız da mevcut ve vatandaşlarımız burada sporlarını yapmaktadır. Biz sadece Feribot mevkiinde park yapmadık, Van Gölü'nün Tatvan ilçe sahilini baştanbaşa parklarla ve yeşil alanlarla donattık. Önceden bu bölgeler metruk binalarla ve atıl durumda olan hafriyat artıklarıyla dolu bir alandı. Buralar bataklıktı, yıkık binalar vardı. Diğer parklarımızda aynı bu şekildeydi. Eski ve yıkık olan binalar vardı. Öncelikle dolgu çalışmaları yaptık. Ardından peyzaj çalışmaları yürüttük ve yeşil alan ile park ve mesire alanları oluşturduk. Yaptığımız çalışmalarla her yer bu hale geldi. İlçemizin bu güzelliği çevre il ve ilçelerdeki vatandaşların buralara yönelmesini sağlıyor. Aynı zamanda ülkemizin dört bir yanından turistler bölgemizi ziyaret ediyor. Bu da ticarette hareketliliğe neden oluyor. Tatvan bu güzelliği hak eden bir yer. Doğal güzellikleri çok olan bir bölge. Yeşilin ve mavini birleştiği bu bölgeyi; sahil çay bahçeleriyle, kamelyalarıyla, kafeteryalarıyla, yeşil alanlarıyla güzelleştirip bölgede bir numara yapmak istiyoruz” dedi.