Tatvan'a “Trans Asya ve Van Gölü Ekspresi” müjdesi

Bitlis'in Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) Meclis Başkanı Rıdvan Kökel ve Turizm Tanıtma Platformu (TUTAP) Bitlis İl Temsilcisi Cengiz Şahin, İran'a yeniden sefere hazırlanan Trans Asya Ekspresi ve son dönemin gözdesi Van Gölü Ekspresi'yle ilgili TCDD Tatvan Gar Müdürlüğünü ziyaret etti.

İran'a yeniden sefere hazırlanan Trans Asya Ekspresi ve son dönemin gözdesi Van Gölü Ekspresi'nin son durumuyla ilgili yetkililerle görüşmeler yapan TATSO Meclis Başkanı Rıdvan Kökel ve TUTAP Bitlis İl Temsilcisi Cengiz Şahin, Trans Asya ve Van Gölü Ekspresi ile ilgili son durumla ilgili bilgi aldı. Yapılan görüşmelerde; çeşitli sebeplerden dolayı bir süre önce durdurulan Türkiye – İran tren seferlerinin yeniden başlayacağı, Van Gölü Ekspresi ile ilgili ise şuanda haftada iki gün olan sefer sayısının haftada 5 güne çıkarılacağı ve vagon sayısının ise arttırılacağı yönünde bilgiler alındı. Yapılan görüşmelerle ilgili bilgi veren TATSO Meclis Başkanı Rıdvan Kökel, yetkililerle yaptıkları görüşmeler neticesinde Trans Asya Ekspresi ve Van Gölü Ekspresi ile ilgili müjdeli haberler aldıklarını söyledi.

“Trans Asya ekspresi sefere başlayacak”

Yaptıkları görüşmelerde Trans Asya Ekspresi ile yürütülen ve çeşitli sebeplerden dolayı bir süre önce durdurulan Türkiye-İran tren seferlerinin yeniden başlaması noktasında çalışmalar başlatıldığı yönünde bilgiler aldıklarını belirten TATSO Meclis Başkanı Rıdvan Kökel, “Çeşitli sebeplerden dolayı bir süre önce durdurulan Türkiye-İran tren seferlerinin yeniden başlaması için üst düzeyde bir takım çalışmalar başlatılmıştı. Başlatılan çalışmaların kısa süre içinde tamamlanması neticesinde Trans Asya Ekspresi ile Türkiye-İran tren seferleri yeniden başlamış olacak. Dolayıyla bu seferlerin yeniden başlamasıyla bu yol ağında bulunan Tatvan ilçemizde bu işten nasibini almış olacak. Başlayacak olan seferler kapsamında İran'a geçmek üzere Trans Asya Ekspresi ile Tatvan'a gelecek olan yolcular Tatvan'da bir süre mola verdikten sonra, geldikleri trenle birlikte Tatvan'da yeni hizmete giren Türkiye'nin en büyük feribotlarıyla Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü üzerinden deniz yolu ile Van'a geçecek. Dolayısıyla bu seferleri kullanacak olan yolcular hem demiryolu hem de deniz yolu ile keyifli bir yolculuk yaşamış olacak. Bunun yanı sıra bu seferlerin yol güzergahında bulunan Tatvan ilçemizde kısa bir süre de olsa bu yolcularımızı misafir etmiş olacak ve bu işten nasibini almış olacak. Bunun yanı sıra Tatvan'a sürekli olarak yabacı turist girişi olmuş olacak. Aynı zamanda bu seferler sadece yolcu taşıma ile sınırlı kalmayıp yük taşımacılığı da yapılmış olacak. Tüm bu çalışmaların ve seferlerin planlaması devam ediyor. İnşallah bu çalışma ve görüşmelerin tamamlanmasıyla birlikte çeşitli sebeplerden dolayı bir süre önce sekteye uğrayan Trans Asya Ekspresi yeniden seferlere başlamış olacak. Ben şimdiden bu seferlerin ilçemiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“Van Gölü Ekspresi'nin sefer sayısı 5 güne çıkıyor”

Ziyarette son dönemde oldukça popüler hale gelen Van Gölü Ekspresi ile ilgili de bilgiler aldıklarını dile getiren Rıdvan Kökel, çalışma sonucunda; şuanda haftada iki gün olan sefer sayısının haftada 5 güne çıkarılması ve yolcu kapasitesinin arttırılması için planlama yapıldığını söyledi. Van Gölü Ekspresi'nin her geçen gün daha çok ilgi görmeye başladığını ifade eden Kökel, “Malumunuz son zamanlarda oldukça ilgi görmeye başlayan Van Gölü Ekspresi şuan için haftanın iki günü seferi bulunuyor. Bu sefer sayısının haftada 5 güne çıkarılıp yolcu kapasitesinin de artırılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Bunun için şuanda planlamalar yapılıyor. Bu planlamaların tamamlanmasının akabinde şuanda haftada 2 gün olan sefer sayısı 5'e çıkmış olacak. Buna paralel olarak yolcu kapasitesi de arttırılmış olacak. Bu sayede de hem bu manadaki ihtiyaç giderilmiş olacak hem de turistik amaçlı ziyaretlerinde önü açılmış olacak. Ben bu çalışmanın da şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

“Deniz, kara ve demiryolundan sonra hedef havayolu”

Meclis Başkanı Rıdvan Kökel, yaşanan tüm bu gelişmelerin sevindirici olduğunu ifade etti. TATSO olarak özellikle son 3 yıldır İran ve Bitlis arasında turizm atağı başlatma noktasında ciddi lobicilik faaliyetleri yürüttüklerini dile getiren TATSO Meclis Başkanı Kökel, “Gerek Trans Asya Ekspresi seferlerinin yeniden başlayacak olması ve gerekse Van Gölü Ekspresi'yle ilgili sevindirici gelişmeler TATSO olarak bizlerin son 3 yıldır devam eden çalışmalarına büyük katkı sunacağına inanıyorum. Hem deniz yolu, hem kara yolu hem de demiryolu anlamında ulaşım imkanlarına sahip olan ilçemizde şuanda tek eksik kaldı oda havayolu ulaşımı. İnşallah hava yolu ulaşımının sağlanması noktasında havaalanımızda olursa artık bölgemiz daha çok gelişecek ve daha çok turist almaya başlayacak. Havaalanı başlı başına ilimiz ekonomisine ve turizme büyük katkı sunacaktır” şeklinde konuştu.

“Bölgeye büyük ivme kazandıracak”

Turizm Tanıtma Platformu (TUTAP) Bitlis İl Temsilcisi Cengiz Şahin de, çalışma ve planlamaları devam eden gerek Trans Asya Ekspresi seferlerinin yeniden başlayacak olması ve gerekse Van Gölü Ekspresi'nin hem Tatvan'la sınırlı kalmayıp turizm anlamında bölgeye büyük ivme kazandıracağını söyledi. TUTAP olarak kendilerinin de tüm bu gelişmelerin yakın takipçisi ve destekçisi olacaklarını ifade eden Cengiz Şahin, “Gerek Trans Asya Ekspresi seferlerinin yeniden başlaması ve gerekse Van Gölü Ekspresi'nin gün ve vagon sayısının arttırılması ile inşallah adeta cennetten bir köşe olan huzur şehri bölgemiz turizm anlamında ivme kazanacaktır. Bu noktada özellikle Trans Asya Ekspresi ile ilçemizden geçecek olan yabancı turistleri ve yine Van Gölü Ekspresi ile ilimize gelecek olan turistleri bir gece bile olsa ilçemizde konaklamaları noktasında inşallah girişimlerimiz olacak. Bizlerde TUTAP olarak tüm bu gelişmelerin yakın takipçisi ve destekçisi olacağız. İnşallah hep birlikte ilimizin ve bölgemizin hak ettiği konuma gelmesi için çalışmalarımızı en üst düzeylerde sürdüreceğiz. Bizler bölgenin her alanda kabuğunu kırmasını sağladığımız takdirde artık hiçbir güç bölgenin huzurunun artması, ekonomisinin güçlenmesi ve gelişiminin önüne geçemeyecektir. Bunun sonucunda da hem bölge hem de bölge halkı kazanmış olacak. Ben bu vesile ile Van Gölü Ekspresi ile ilgili gerek sefer sayısının arttırılması ve gerekse vagon sayısının arttırılması noktasındaki girişim ve gayretlerinden dolayı Bitlis Milletvekillerimiz Sayın Cemal Taşar ve Sayın Vahit Kiler'e teşekkür ediyorum. Tüm bu gayretli çalışmaların da ilimize, ilçelerimize ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum.” Şeklinde konuştu.