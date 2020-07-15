Tatvan'da “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” programı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Tatvan Kaymakamlığı ve Tatvan Belediyesi tarafından organize edilen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ardından ise 15 Temmuz şehit ve gazileri anma programı nedeniyle led ekranda görsel sunum yapılarak, Kur'an'ı Kerim tilaveti okundu. Program kapsamında ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı konuşması led ekrandan izletildi. Daha sonra program ilçenin 15 Temmuz gazilerinden Bedri Azbay'ın konuşmasıyla devam etti.

Programda konuşma yapan Tatvan Belediye Başkanı M. Emin Geylani, “Kökleri dışarda olan hainlere karşı milletimizin gösterdiği kahraman destanın adıdır 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bir çağrısı ile o kara geceyi aydınlatan milletimiz, hiç şüphesiz ki dünya tarihinde görülmemiş bir mücadele ile devletine ve demokrasisine sahip çıkarak büyük bir destan yazmıştır. Toplara, tanklara, silahlara karşı ellerinde Türk bayrakları, dillerinde tekbirlerle dün Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi bugün de 15 Temmuz hain darbe girişiminde korkusuzca göğsünü hainlere karşı siper etmiş ve vatanını savunmuştur. Yüzyıllardır İslam dininin bayraktarlığını yapan ülkemize karşı verilen savaş son yüzyıl içerisinde kanlı darbe girişimleri ve ekonomik darbeler ile devam etmektedir. 15 Temmuz darbe girişiminde bizi yıkamayacaklarını anlayan ülkemizin düşmanları, bugün ülkemizin dört bir yanına ektikleri nifak tohumlarıyla bizi yıkabileceklerini sanıyorlar. Unutmasınlar ki bu millet aç kalır, susuz kalır ama vatansız kalmaz. Bu vatanı bölmeye kimsenin gücü de yetmez feraseti de yetmez. Hepimiz de biliyoruz ki bizim ülkemizden başka gidecek yerimiz yok. Olsa da gidecek niyetimiz yok. Allah'a şükürler olsun ki 15 Temmuz darbe girişiminde kimse bir yere kaçmaya niyetlenmedi. Darbe girişimine karşı şehit olan 23 yaşındaki Tatvanlı kardeşimiz Mehmet Ali Kılıç, 16 yaşındaki Mahir Ayabak, 250 şehidimiz ve binlerce gazimiz gibi meydanlara çıktık. Herkes vatanına, milletine, demokrasisine, ülkesine ve geleceğine sahip çıktı. Bu uğurda 251 şehit ve 2196 gazi verdik. Darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen şehitlerimizin ve gazilerimizin acısı hala tazeliğini koruyor. İşte bu aziz millet üzerinde plan yapanlara en güzel cevap 15 Temmuz Demokrasi Zaferidir. Biz birliğimizi ve dirliğimizi koruduğumuz sürece bu millet üzerinde kurulan planların hepsi plan kurucuların başına yıkılacaktır. Vatanı uğruna şahadete ulaşan aziz şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi ve demokrasi nöbetçilerimizi minnetle anıyorum.” dedi.

Gerçekleştirilen hain darbe girişimini kınayarak, hain darbe girişimine karşı yazılan destana dikkat çeken Bitlis Vali Yardımcısı Kemal Karahan ise hain darbe girişiminde şehit olanlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır dileğinde bulundu.

Düzenlenen program, 15 Temmuz darbe girişiminin bir sembolü haline gelen ve darbe girişiminin kırılma anı olarak bilinen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın halkı meydanlara davet ediş saati olan saat 00:13‘de ilçenin tüm camilerinden “Sela” okunmasıyla sona erecek.

Bitlis Vali Yardımcısı Kemal Karahan, Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, kurum amirleri, köy ve mahalle muhtarları, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.