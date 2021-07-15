Tatvan'da 15 Temmuz şehitleri anısına 251 fidan dikildi

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Sakine Kalyoncu Kur'an Kursu öğrencileri tarafından 15 Temmuz şehitleri anısına 251 fidan dikildi.

Tatvan Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Müftülüğünce organize edilen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında ilçede bulunan camilerin bahçelerine fidan dikimi yapıldı. Yapılan fidan dikimi sonrasında ise şehitler için dua okuyan öğrenciler, kurban alınıp kesilmesi için biriktirdikleri harçlıklarını İlçe Müftüsü Zahit Demirel'e teslim ettiler.

İlçe Müftüsü Zahit Demirel, "15 Temmuz'daki o kahraman şehitlerimizi, gazilerimizi anmak, hatırlamak adına bu programı gerçekleştirdik. Bütün camilerimizde 251 hatmi şerif okutturduk. Özellikle 15 Temmuz'u yaşamayan, yaşı itibariyle hatırlamayanlara 15 Temmuz'u hatırlatmak bizim görevimizdir" dedi.