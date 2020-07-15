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Tatvan'da 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminde şehit olan vatandaşlar için Bitlis’in Tatvan ilçesinde mevlit okutuldu.

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olan vatandaşlar için Bitlis'in Tatvan ilçesinde mevlit okutuldu.


Tatvan Müftülüğü tarafından FETÖ'nün darbe girişimi sırasında darbeci askerlere karşı verdikleri büyük mücadele sonucu şehadete eren vatandaşlar için öğle namazı öncesi Tatvan İbadullah Camii'nde mevlit programı düzenlendi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda, 15 Temmuz şehitleri için mevlit ve Kur'an-ı Kerim okundu.


Şehitler için dua okunan programa Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Hüseyin Deniz, Tatvan Müftüsü Zahit Demirel ve diğer kurum amirlerinin yanı sıra gaziler ile çok sayıda vatandaş katıldı.


Ayrıca, programa katılan vatandaşlar, saat 20.00'de Tatvan Yaşam AVM önünde düzenlenecek anma etkinliğine davet edildi.

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